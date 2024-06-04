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Türkiye'den Manzaralar

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Türkiye'den Manzaralar
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Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencilerisi İranlı Ayda Heyderi, defileye kafes içerisinde tasarladığı 'çocuk gelin' ile katıldı. Çocuk gelinlerin dünyanın sorunu olduğunu belirten Ayda Heyderi, "Çocuk, çocukluğunu yaşamalıdır. Onlar gelin olmak istemiyor" dedi.


Sıcaklıkların arttığı İstanbul’un bazı bölgelerinde, denizin rengi kızıl ve sarı tonlarına dönmesi ortaya bu görüntüleri çıkarttı.


Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarmanın bir çiftliğe yaptığı operasyonda 1 ton kesilmiş yaban domuzu eti ele geçirildi.


Adana’da bir direğe, ‘Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün’ yazılı ilan asıldı.
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