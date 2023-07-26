“KKTC’deki laiklik zulmü artık bitmeli”

Türkiye’deki Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız’ın “KKTC’deki laiklik zulmü artık bitmelidir” şeklindeki sözlerinin ardından sendikanın Balıkesir şube başkanı Mehmet Akif Gerboğa da “İslam’a ve kendi milletine düşman bir kesimin zulmü Rum zulmünü aratmamaktadır” dedi

Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı köyünde ‘Yaz Kuran Kursunda’ çocuklara Kuran öğreten imam Hasan İşçi, köy muhtarının şikayeti üzerine polis merkezine götürülerek tutuklanmak istendi. Güzelyurt Din İşleri Temsilcisi İsmail Hakkı Çebi’nin olaya müdahalesi ile yapılan protokol çerçevesinde imamın, KKTC Eğitim Bakanlığı ve Din İşleri Başkanlığının organize ettiği kurs kapsamında Kuran öğrettiğini beyan etmesi sonucu serbest bırakıldı.

Akit’te yer alan “Laiklik zulmü, KKTC’de hortladı” başlıklı haberde “KKTC’de yayın yapan azgın laik gazetelerin” yayınlarına dikkat çekildi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız ise olayla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Yılmaz “Yaşananları şiddetle kınıyorum. 49 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı ile Türk askeri adayı Yunan işgalinden kurtardı ancak laiklik adı altında yapılan dinsizlik baskısından halen kurtaramadık. Görüyoruz ki bugün laiklik zulmü Rum zulmünü aratmamaktadır. KKTC’deki Müslüman kardeşlerimizin yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğrenmesi, çocuklarının da öğrenmesini istemesi kadar doğal ne olabilir. KKTC’deki bu laiklik zulmü artık bitmelidir.” dedi.

KKTC’de Yunan zihniyetini aratmayan ve kendini laik olarak tanımlayan bir kesimin eğitim de dahil toplumsal hayattan dini inanç ve değerleri tümüyle çıkarmayı hedeflediğini ileri süren Yıldız, şöyle devam etti:

“Milletin inançlarına gericilik ve irtica söylemiyle saldırmayı marifet sanan 18. yüzyıldan kalma bu aydınlanmacı pozitivist zihniyet, bütün dünyada fosilleştiği halde kimi odaklarca ülkemizde ve KKTC’de çeşitli isim ve biçimlerde yaşatılmaya devam etmektedir. Halka rağmen halk için saçmalığını erdem, dinsizliği bilimsellik, Batı düşüncesinin ilkelerini evrensellik diye yutturan bu jakoben faşist anlayış mütedeyyin halkın inanç ve değerlerine saldırmak için yalan haberler üretmekte, gerçekleri saptırmakta ve sebepler uydurmakta beis görmemektedir. Nitekim söz konusu haberlerde algı operasyonuna yönelik uydurma fotoğraflar kullanılmıştır. Asıl mücadele edilmesi gereken bu zihniyettir. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i öğreten ve öğrenenler değil.”

Yıldız sözlerini şöyle tamamladı:

“Kaldı ki KKTC’de verilen Yaz Kuran Kursu Eğitimi de KKTC Din İşleri Başkanlığı ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bir protokol ile bütün izinleri alınarak yapılan bir eğitim faaliyetidir. Yasal olmayan izinsiz bir kursmuş gibi göstermek de laik zihniyetin ayrı bir oyunudur. Kıbrıs Türk halkının Yunan zulmünü de laiklik zulmünü de hak etmediğini düşünüyorum. Dinini ve onun yüce kitabı Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek her Müslüman gibi KKTC’li Müslüman kardeşlerimizin de en doğal hakkıdır ve bu hakkı kimse engelleyemez. Her zaman olduğu gibi bu konuda da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındayız.”

Diyanet-Sen Başkanı Ali Yıldız’ın, “KKTC’deki laiklik zulmü artık bitmelidir, Rum zulmünü aratmıyor” sözlerinin ardından sendikanın Balıkesir şube başkanı Mehmet Akif Gerboğa ortamı daha da gerdi.

Gerboğa şöyle dedi:

“Görüyoruz ki bugün İslam’a ve kendi milletine düşman bir kesimin zulmü Rum zulmünü aratmamaktadır. KKTC’deki bu laiklik postuna bürünmüş ne olduğu belirsiz kesimin zulmü artık bitmelidir. Biz Diyanet-Sen olarak, ahlaklı nesiller yetişmesi adına gerek ülkemizdeki gerekse KKTC’deki Kuran kursu eğitimlerini çok önemli görüyor ve destekliyoruz. Kıbrıs Türk halkının Yunan zulmünü de milli ve manevi hiçbir değeri olmayan bir kesimin zulmünü de hak etmediğini düşünüyoruz.”

