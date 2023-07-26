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“Anti laik bir düzen kurmak için planlı çalışmalar var”

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“Anti laik bir düzen kurmak için planlı çalışmalar var”
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Türkiye Diyanet-Sen Başkanı Ali Yıldız’ın kamuoyunda çıkan ifadelerine tepki gösterdi.
KKTC Anayasası’nın 1. maddesinin “KKTC devleti demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir cumhuriyettir” dediğine dikkat çeken Bengihan, Kıbrıslı Türklerin geçmişten bugüne hayatın her alanında din ve vicdan özgürlüğüne dayalı yaşam tarzını benimsediği kaydetti.
Bengihan, Kıbrıslı Türklerin laik yaşam tarzına belli bir süreden beri saldırılar olduğunu ve anti laik bir düzen kurmak için planlı çalışmaların olduğunu savunarak, bu çabalar ortadayken Milli Eğitim Bakanı’nın camilerde çocuklara yönelik kuran kursu düzenlenmesine onay vermesinin “kabul edilemez” olduğunu söyledi. 
Bengihan,  “Anayasamıza ve Milli Eğitim Yasası’na aykırı olan, laik yapımızı hedef alan bu tür dönüştürme çabalarına Sn. Bakan’ın alet olmasını asla unutmayacağız” dedi.
 
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