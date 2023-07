KKTC’de “Göç Merkezi” oluşturuluyor

KKTC’nin güvenli ve huzurlu bir ülke olması adına kayıtsızlık ve düzensiz göçle mücadele edilmesi adına “Göç Merkezi” oluşturulması kararlaştırıldı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve beraberindeki heyet dün KKTC’de temaslarda bulundu.

Temaslardan sonra Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) “Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı” düzenledi.

Toplantıda; KKTC’nin güvenli ve huzurlu bir ülke olması adına kayıtsızlık ve düzensiz göçle mücadele edilmesi adına “Göç Merkezi” oluşturulması kararlaştırıldı.

Lefkoşa’da Concorde Tower Hotel’de yer alan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti “Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı” sonrası İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim basın açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti heyetini KKTC’de ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi ve çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Kamu güvenliği ve huzuru adına yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Öztürkler, yaptıkları çalışmaların ileriye taşınması için de çalıştıklarını kaydetti.

KKTC’nin güvenli huzurlu bir ülke olması adına düzensiz göçle mücadele yanında “kayıtsızlıkla mücadelenin” de sürdüğünü, bu çerçevedeki sorunları aşmak adına da çalıştıklarını anlattı.

Toplantıda KKTC’de “Göç merkezi” kurulması adına kararlar aldıklarını ifade eden Öztürkler, öğrenci veya çalışma izinli ülkeye gelip kayıt dışı duruma düşenlerle ilgili gerekli denetimin yapılması için bu merkezin oluşturulacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bu yöndeki tecrübe, bilgi birikimi ve desteğini aldıklarını ifade eden Öztürkler, otomasyon sisteminin de sonuna geldiklerini söyledi.

Doğru ve planlı bir şekilde çalışabilmesi için bu çalışmaların dış temsilciliklerle birlikte yürütüleceğini ve kamu huzurunu korumak adına bu adımların atılacağını ifade eden Öztürkler, KKTC’ye girişlerde özellikle Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerden gelen kişilerle ilgili denetimlerin yapılacağını, vize uygulamasının genişletileceğini anlattı.

KKTC’nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu ve bu süreçte de gelişlerin arttığını, bunlara da doğru cevap vermek adına bu girişlere karşı denetimleri artırmak için adımlar atmak gerektiğine işaret eden Öztürkler, bu çerçevede bugünkü toplantının KKTC’nin huzuru geleceği güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Çalışmaların imza aşamasına geldiğini ve yakın bir zamanda imzaların atılacağını belirten Öztürkler, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda olduğu gibi KKTC’nin güvenliği ve huzuru için yanlarında olduğunu söyledi.

Öğrenciler, çalışma izinliler için daha düzenli bir denetim açısından Göç Merkezinin önemli bir adım olacağını vurgulayan Öztürkler, Dünyada da düzensiz göçmen konusunda mücadelenin önemli olduğunu, bu çerçevede bu yönde atılacak adımların, bununla mücadelenin sistematik olması için önemli olduğunu söyledi. Öztürkler, verimli bir toplantı olduğunu yineleyerek, teşekkür etti.

SERİM:

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim de “Milletimizin yüzyılı olacağına inandığımız Türkiye Yüzyılında ‘milli davamız Kıbrıs’ önceliğimiz olmayı sürdürecektir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla eşgüdüm ve uyum içerisinde, yakın çalışmakta olduklarını kaydeden Serim, bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına konsolosluk yardımı sunulması hakkında anlaşmayı da imzaya hazır hale getirdiklerini söyledi.

Serim, “Ortak hedefimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile somut işbirliği alanlarının tespiti suretiyle, işbirliğimizin daha da geliştirilmesidir. Bu alanlardan biri de artık tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen düzensiz göçle mücadeledir. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Mesut Ener başkanlığında gerçekleştirdiğimiz görüşmede de düzensiz göçle mücadeleyi kapsamlı şekilde ele aldık. Yaptığımız çalışmaları Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Başbakan Sayın Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu ve İçişleri Bakanı Sayın Dr. Ziya Öztürkler’le yaptığımız görüşmelerde de ele aldık. Güncel sınamalar karşısında kapasite güçlendirilmesi ve tecrübe paylaşımı üzerinde durduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle bu alandaki işbirliğimizi güçlendirmek konusunda mutabakat metnini imzaya hazır hale getirdik.” İfadelerini kullandı.

Göçün, kaynak, transit ve hedef ülkeler olmak üzere tüm dünyayı derinden etkileyen bir olgu olduğunu, tek başına hiçbir ülkenin çözebileceği bir sınama olmadığını kaydeden Serim, Bu alanda tecrübe paylaşımının öneminin farkındayız ve her konuda olduğu gibi düzensiz göçle mücadele konusunda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi çıkarlarını savunmasında işbirliğine ve elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız.” dedi.