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KKTC’de 3 gün Ulusal Yas ilan edildi

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KKTC’de 3 gün Ulusal Yas ilan edildi
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Bakanlar Kurulu, 17 Ekim Salı günü Filistin'in Gazze şehrinde sivillere yönelik hastaneye gerçekleştirilen saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, bugünden itibaren 21 Ekim Cumartesi gün batımına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ulusal Yas ilan edilmesine karar verdi.
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