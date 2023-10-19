banner913
banner932
DAÜ-BAİM’den İsrail-Filistin savaşına ilişkin açıklama…
DAÜ-BAİM’den İsrail-Filistin savaşına ilişkin açıklama…
10 0
İsrail, BM'ye ait bir okulu vurdu
İsrail, BM'ye ait bir okulu vurdu
12 0
 
Bu vahşeti kim durduracak?
Bu vahşeti kim durduracak?
16 0
Işın Ramadan Cemil’den anlamlı bağış
Işın Ramadan Cemil’den anlamlı bağış
25 0
“Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” yapılıyor
“Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” yapılıyor
25 0
Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak
Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak
27 0
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgesi eğitimleri 6 Kasım’da gerçekleştirilecek
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgesi eğitimleri 6 Kasım’da gerçekleştirilecek
27 0
banner964

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, yarın okullarda pembe rozet takarak bağış toplayacak.

banner476

banner974
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, yarın okullarda pembe rozet takarak bağış toplayacak.
banner971
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, 1-31 Ekim Meme Kanserinde Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde yarın Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda, “Pembe Gün, Rozet Takma ve Bağış Toplama” etkinliği gerçekleştirecek.


Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, yaptığı açıklamada, etkinliğin yarın okul saatleri içerisinde gerçekleştirileceğini belirterek, amaçlarının hem meme kanserine karşı farkındalığı artırmak, hem de hastaların elzem ihtiyaçlarına yanıt verebilmek olduğunu kaydetti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.