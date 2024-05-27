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KKTC yükseköğretimi Azerbaycan'da tanıtılıyor

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Milli Eğitim Bakanlığı, Azerbaycan'da KKTC yükseköğretimini tanıtmak amacıyla tanıtım etkinliği düzenliyor.

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KKTC yükseköğretimi Azerbaycan'da tanıtılıyor
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak KKTC Yükseköğretim Tanıtım Fuarı, 30 Mayıs'ta Bakü Holiday Inn Hotel'de yer alacak.
 
KKTC'nin yükseköğretim olanaklarını Azerbaycan'da tanıtmayı ve iki ülke arasındaki eğitim iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen fuar boyunca, KKTC'de faaliyet gösteren 11 üniversite, programlarını, sundukları imkânları ve burs olanaklarını tanıtacak. Öğrenciler, akademisyenler ve eğitim sektörü profesyonelleri, KKTC'deki eğitim fırsatları hakkında detaylı bilgi alabilecek.
 
Etkinlik kapsamında çeşitli sunumlar, bilgilendirme oturumları ve birebir görüşmeler yapılacak ve katılımcılar, KKTC'deki üniversiteler hakkında doğrudan bilgi edinebilecek.
 
Fuar öncesinde, Azerbaycan Cumhuriyeti ile KKTC yükseköğretim kurumları müdürleri, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı ve üniversite rektörlerinin katılımıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek. 
 
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