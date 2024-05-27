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Ülkede ikamet izni olmayan bir kişi tutuklandı

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Ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

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Ülkede ikamet izni olmayan bir kişi tutuklandı
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Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde Polis ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişinin tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.
 
Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
 
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