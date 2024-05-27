Ülkede ikamet izni olmayan bir kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde Polis ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişinin tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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