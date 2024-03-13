"KKTC'yi tanıma zamanı geldi"

Rus askeri tarihçi Aleksandr Şirokorad, ülkesine seslenerek, KKTC’nin neden tanınması gerektiğini sıraladı

Rus askeri tarihçi Aleksandr Şirokorad, Yıınanistan'ın Rusya karşıtı adımlarına yanıt olarak Moskova'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanıması gerektiğini söyledi.

Rusça yayın yapan SvobodnayaPressa sitesinde bir makale kaleme alan Şirokorad, "Tarihçilerirniz yalanlar söyleyerek, Yunanistan'ı bize 'acımasız Osmanlı'nın kurbanı olarak tanıttı:.dedi.

"YUNANISTAN'A KARŞI KKTC TANINMALI"

Yunanistan'ın, Ukrayna'ya silah tedarikinde üçüncü sırada yer aldı'gına dikkat çeken Şirokorad, Atina'nın eski Sovyetler Birliği'nden aldığı silah, ekipman ve mühimmatı da Ukrayna'ya gönderdiğini belirterek, "Mecazi anlamda söylüyorum, bir dolma kalem yeterlidir, mutlaka altın uçlu olması gerekmez. Yani 15 Temmuz 1974'te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımamız yeterlidir." ifadelerini kullandı.

"KIRIM'I BEKLEMEYE GEREK YOK"

KKTC'nin ne NATO ülkeleri ne eski Sovyetler Birliği ne de Rusya Federasyonu tarafından tanındığını işaret eden Rus askeri tarihçi, "Bazı Türk siyasetçi ve akademisyenler, Türkiye'nin Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanıması karşılığında Moskova'nın da KKTC'yi tanımasını öneriyor. Bana göre ne olursa olsun KKTC tanınmalıdır. Bu aynı zamanda, tüm NATO'ya güçlü bir darbe demektir. Rusya'nın ardından diğer ülkelerin, örneğin Azerbaycan'nın da KKTC'yi tanıyacağı açık." dedi.

"ANKARA İLE İLİŞKİLERİMİZ' GELİŞTİRİR"

KKTC'nin uluslararası alanda tanınmamasına rağmen ile onlarca devletle kültürel ve ekonomik ilişkilerinin bulunduğunu vurgulayan Şirokorad, "Ayrıca, KKTC'yi tanımak Ankara'yla ilişkilerimizi ciddi anlamda geliştirecektir. Gerçi, böyle bir kararın ardından ABD ve NATO'nun Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulaması da muhtemel" görüşünü paylaştı.

"SOOİ-İSTANBUL-EGE ADALARI-KUZEY KIBRIS ROTASI NE GÜZEL OLURDU"

Kuzey Kıbrıs'ın turizm potansiyeline de değinen Şirokorad, "AB yaptırımları nedeniyle Ruslar, Avrupa ülkelerinin Akdeniz kıyılarında tatil yapma fırsatından mahrum kalıyor. Kuzey Kıbrıs'ta ise birbirinden güzel plajlar, antik kent kalıntıları ve haçlı kaleleri var." dedi.

Kıbrıs Rum Kesiminin Ukraynalıların Ada'ya girişini son derece kolaylaştırdığını, Ruslar içinse zorlaştırdığını söyleyen AleksandrŞirokorad, "KKTC'nin tanınması, Moskova ile Ercan arasında direkt uçuş kurulmasını sağlar. Ercan'ı, KKTC'nin yılda 10 milyon yolcu sayısı için tasarlanmış bir havaalanı. Soçi-İstanbul-Ege Adaları-Kuzey Kıbrıs rotasında gemi yolculuğuna çıkmak ne güzel olurdu!" diye konuştu.

"TANINMANIN ÖNÜNDE EN BÜYÜK ENGEL OLİGARKLAR"

Rusya Dışişleri'ne seslenen Şirokorad, "Gördüğünüz gibi KKTC'yi tanımam fazlasıyla avantajı var. Peki tanımayı engelleyen ne? Dış politikadan sorumlu yetkililerin ataleti. En önemlisi de, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile yakından ilişki içinde bulunan oligarkların çıkarları." dedi.

