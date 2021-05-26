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KKTC'ye geçtiğimiz hafta kapalı turizm sistemiyle 739 kişi geldi

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KKTC'ye geçtiğimiz hafta kapalı turizm sistemiyle 739 kişi geldi
Turizm ve Çevre Bakanlığı geçtiğimiz hafta kapalı turizm sistemiyle adaya 739 kişinin giriş yaptığını açıkladı. 
Yazılı açıklama yapan Turizm ve Çevre Bakanlığı geçtiğimiz hafta kapalı turizm sistemi ile adaya turist olarak gelen yolcularla ilgili bilgileri paylaştı.
Ülkeye charter seferler ile 18 Mayıs tarihinde 4 kişi, 20 Mayıs tarihinde 392 kişi, 21 Mayıs tarihinde ise 343 kişi gelerek toplam 739 kişi giriş yaptı. 
Tüm gelen yolculara Güvende Kal Karantina Takip Sistemi ile bileklik takılırken, yapılan PCR test sonuçlarına göre negatif sonucunu alan yolcuların otellerde konaklamalarına izin verildi. 
Ülkeye 18, 20, 21 Mayıs tarihinde yapılan charter uçuşlar ile toplam 739 kişi giriş yaparken, gelen yolcuların tümü seyahatlerini tamamladıktan sonra 21, 23 ve 24 Mayıs tarihinde charter uçuşlar ile ülkeden ayrıldı. 
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