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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji bölümünde tedavi görmekte olan bir hasta için B(+) kan aranmaktadır.
Bilgi için Şerife Güçlüel’i (05338698172) aranabilir.
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