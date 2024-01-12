KKTC vatandaşlığına başvuran Çinli, kırmızı bültenle aranıyor

İnterpol tarafından “kırmızı bültenle” aranmasından kısa bir süre önce KKTC’ye gelerek vatandaşlık başvurusunda bulunan Yanxi Xia'nın Sağlık Bakanlığı’na solunum cihazı bağışladığı, “yatırıma destek” sözü aldığı ortaya çıktı

“Yüksek gelir” dolayısıyla “KKTC” yurttaşlığına başvuran Yanxi Xia adşo şahsın, İnterpol tarafından “kırmızı bültenle” arandığı ortaya çıktı. Yanxi Xia isimli şahıs, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda önceki gün itibariyle “yasaklı göçmen” ilan edildi.

İnterpol tarafından “kırmızı bültenle” aranmasından kısa bir süre önce KKTC’ye gelerek vatandaşlık başvurusunda bulunan Yanxi Xia isimli şahsın, Sağlık Bakanlığı’na solunum cihazı bağışladığı, “yatırıma destek” sözü aldığı, ayrıca DP Milletvekili Serhat Akpınar ile “KKTC – Çin işbirliği” konularında “kararlar ürettiği” ortaya çıktı.

“Yüksek gelir” dolayısıyla “KKTC” yurttaşlığına başvuran Xia’nın, “KKTC” yurttaşlığına başvurduğu 2020 yılında, dönemin Sağlık Bakanı Ali Pilli ve DP Milletvekili, dönemin üniversite rektörü Serhat Akpınar ile görüştüğü gözlemlendi.

2020 yılında yayınlanan haberlerde Xia’nın, önce Ali Pilli ile görüşüp, Sağlık Bakanlığına “solunum cihazı hibe ettiği” ardından da Serhat Akpınar ile görüşerek “KKTC ile Çin arasında işbirliği kararı aldığı” ifade ediliyor.

Söz konusu haberlere göre dönemin Sağlık Bakanı Ali Pilli, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yapıyor:

“Çinli kardeşlerimizin bu yardımı insanlığa yapılan katkıdır. Bu ülkeye yapacakları her türlü katkı ve yatırım için Sağlık Bakanlığı olarak hür türlü desteğe hazırım.”

Öte yandan Serhat Akpınar’ın ise, Xia ile yaptığı görüşmenin ardından başta eğitim ve turizm olmak üzere KKTC ile Çin arasında işbirliği yapılması kararı ürettiklerini ifade ediyor.

BAKANLAR KURULU KARARI

Konuyla ilgili Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 1969 doğumlu Yanxi Xia / Arman Kaya'nın 2020 yılı içerisinde “yüksek gelir” dolayısıyla “KKTC” yurttaşlığına başvurduğu, yapılan güvenlik soruşturmasında ise "Piramidal Yapılı Suç Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan dolayı Çin Adli Makamları tarafından arandığı belirlendi.

Çin makamlarının bu kapsamda İnterpol’e haber verdiği ve söz konusu şahsın “kırmızı bültenle” arandığı belirtilen bilgilere göre Hükümet, Yanxi Xia / Arman Kaya'yı “yasaklı göçmen” ilan etti.

