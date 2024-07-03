Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşit statüsü kabul edilirse yeni bir müzakere sürecinin başlayabileceğini ifade etti ve “KKTC tanınsın” demedik ancak "direkt ticaret, direkt uçuş ve direkt temas" taleplerimiz olmazsa olmazdır” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü.

Tatar, adaya varışından sonra Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Kıbrıs konusundaki gelişmelerin ele alındığı bir saat süren toplantı sonrası açıklama yapılmadı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile Londra’da gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi verildi.

Öte yandan Tatar ülkeye dönüşünden sonra havalimanında açıklama yaptı.

Tatar, İngiltere’nin Kıbrıs’ta iki egemen üssü bulunduğunu, kimsenin bu üslere karışamadığını ancak buralardaki hareketlilikle Kıbrıs’ın hedef haline gelebileceğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkına haksızlık yapıldığını ve herkesin bunu kabul ettiğini belirten Tatar, artık bu haksızlığa son verilmesi gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşmesini de değerlendiren Tatar, Holguin’in 6 aylık görev süresinin dolduğunu ve genel sekretere rapor vereceğini ifade etti. Tatar, müzakere sürecinin yeniden başlatılması için yaptığı çalışmalarda ortaya bir sonuç çıkmadığını kaydetti.

Müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerde devamının mümkün olmadığını belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşit statüsü kabul edilirse yeni bir müzakere sürecinin başlayabileceğini ifade etti.

“Egemenliğimiz tartışılacak bir konu değildir” diyen Tatar, Kıbrıs Cumhuriyetinin de iki halkın ortak mücadelesiyle kurulduğuna kaydetti.

“KKTC tanınsın” demediklerini ancak egemenlikle “3D” dedikleri "direkt ticaret, direkt uçuş ve direkt temas" taleplerinin olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Tatar, “İzolasyonlar kalkacak” sözünü de hatırlattığını söyledi.

Holguin’den tarafsız, adil bir rapor hazırlamasını istediklerini kaydeden Tatar, raporun 10 Temmuz’da BM Genel Sekreteri'ne sunulacağını ve genel sekreterin de bundan sonraki sürece ilişkin karar vereceğini belirtti.

