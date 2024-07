BM, ara bölge için endişeli

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart, ara bölgede önemli savunma hatları inşa edildiğini, askeri teknoloji kullanımının artırıldığını ve ara bölgedeki müdahalelerin sayısında rekor artış olduğunu söyleyerek, iki lidere ara bölgenin askerileştirilmesinin devam etmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi

BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile dün de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Stewart’ın Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmek üzere BM Merkezi’nin bulunduğu New York’a gidişi öncesinde liderlerle görüşme programı kapsamında yapılan Tatar ile görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Tatar ve Stewart açıklamalarda bulundu.

Colin Stewart, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’la, bu hafta sonu New York’a yapacağı seyahati ele aldıklarını belirterek, 11 Temmuz’da Konsey’e brifing vereceğini, ağustosun ilk günlerinde ise adaya geri dönmeyi planladığını belirtti.

Görüşmede, Konsey’e aktarmayı planlandığı ana konuların konuşulduğunu söyleyen Stewart, bu konuların Genel Sekreter’in Konsey’e sunacağı raporda da yer alacağını ifade etti.

Özellikle, “her iki tarafın da rahatsız edici bir hızla ilerlettiği ara bölgenin askerileştirilmesi” konusundaki endişelerini paylaştığını kaydeden Stewart, “Güvenlik Konseyi, taraflardan karşılıklı olarak gerilimi azaltmayı değerlendirmelerini talep etmesine rağmen bu konuda hiçbir ilerleme kaydedilmediğini görüyoruz.” dedi.

RUM TARAFI RAHATSIZ

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın bazı konulara ilişkin yaklaşım şeklinin Rum kesimi tarafından hoşnutsuzlukla karşılandığı belirtildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Stewart’ın Yaklaşımıyla İlgili Hoşnutsuzluk- Ara Bölge ve Yasadışı Sığınmacılar Konusuyla İlgili İfadeler Sürtüşme Noktası” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, ara bölgedeki faaliyetlerle ilgili konularda yoğun anlaşmazlık yaşandığı kaydedildi.

Stewart’ın "ara bölgedeki bazı olayları yansıtma şekli" ile Rum tarafının ara bölge içerisinde kalan yasadışı göçmenlerin "güvenli bir ülkeden geldikleri"ne dair Rum tarafının tezinin “sürtüşme noktası” olduğuna işaret edildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Stewart arasında önceki gün yapılan görüşmede, ara bölgedeki faaliyetlerle ilgili yaşanan anlaşmazlığın kayda geçirildiğini ifade eden gazete, Hristodulidis’in yoğun çekincelere sahip olduğu ve Stewart’ın savunduğu şeyle aykırı bir görüşe sahip olduğu iki noktayı kayda geçirdiğini belirtti.

Gazete, BM’nin ara bölgenin askerileştirildiğine dair BM tezine karşı Rum liderin 3-4 güvenlik kamerası yerleştirilmenin askerileştirme olarak düşünülemeyeceği görüşünü ortaya koyduğunu yazdı.

Ara bölge içerisindeki yasadışı sığınmacılar konusunda ise Stewart’ın bu kişilerin Türkiye’ye geri gönderilme niyetinin olmadığını açıklığa kavuşturduğunu kaydeden gazete, Hristodulidis’in ise Stewart’a bahse konu sığınmacıların güvenli bir ülkeden geldiklerini (ki bu durumda bu ülke Türkiye’dir) ve söz konusu durumda ne yapılması gerektiğini belirleyen uluslararası sözleşmeler olduğuna işaret ettiği belirtti.

Rum kesiminin gerek dün gerçekleştirilen Hristodulidis-Stewart görüşmesinde, gerek de başka durumlarda objektif bir rapor beklediğini yazan gazete, Rum hükümetinin buna paralel olarak her iki tarafın da karşılıklı sorumluluğa sahip olduğu gibi bir imajın sergilenemeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

Öte yandan Stewart, önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi önünde bulunan konuları ele aldıklarını dile getirdi. Stewart, ara bölgenin askerileştirilmesinin devam etmesinden duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Açıklamasında adada gördüğü süregelen gerginliklerden de söz eden Stewart, siyasi süreçte bazı ilerlemeler yaşanması umduğunu dile getirerek, siyasi süreçte herhangi bir çeşit hareketliliğin varlığıyla adada barışın korunması arasında doğrudan bir ilişki gördüklerini ifade etti.

Siyasi sürecin sona ermesi durumunda, bunun ara bölgede de bazı sonuçları olacağından korktuğunu da dile getiren Stewart, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e her iki taraftaki dini ziyaretler gibi bu dönem yaşanan bazı olumlu gelişmelerden söz ettiğini ifade etti. Stewart bunların iyi olduğunu, huzurlu bir gelecek için güven ve umut inşa ettiğini belirtti.

Colin Stewart, ara bölgenin askerileştirilmesine ilişkin soruyu yanıtında, BM Genel Sekreteri'nin önümüzdeki iki gün içerisinde yayımlanacak raporunda da yer alan tespitlerde de belirtildiği gibi, ara bölgede önemli savunma hatları inşa edildiği, ara bölge boyunca sensör ve kameralar gibi askeri teknoloji kullanımının artırıldığı ve ara bölgedeki müdahalelerin sayısında rekor artış olduğunu söyledi. Stewart, tüm bunların BM’nin Kıbrıs’taki yetkisini ve ara bölgenin bütünlüğünü koruma olanağını baltaladığını da kaydetti.

Ara bölgede mahsur kalan sığınmacılarla ilgili olası gelişmeler konusundaki bir soruyu yanıtında ise bu kişilerin sayısının 28 olduğunu dile getiren Stewart, BM gıda, su ve barınma sağlıyor olsa çok zor şartlarda yaşamaya çalışan söz konusu kişilerin durumunu Hristodulidis’e aktardığını belirtti. Stewart bu kişilerin Türkiye’ye dönüşlerini organize etme planları olup olmadığı konusundaki bir soruya ise “hayır” yanıtını verdi.