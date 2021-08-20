KKTC Merkez Bankası, 342 milyon TL kâr yaptı

KKTC Merkez Bankası, 2020’de 342 milyon TL kâr sağladı. Ancak bankanın 2020 yılındaki kârı, 2019’a göre %0.5 oranında düşerek 343 milyon 621 bin TL’den, 341 milyon 905 bin TL’ye geriledi





KKTC Merkez Bankası’nın 2020 yılını kapsayan ve 2021’in sekizinci ayında açıklanan ‘Yıllık Raporu’na göre, 2020 yılında 2019’a kıyasla toplam gelirler kaleminde %21.07 oranında, toplam giderler kaleminde ise %35.96 oranında “düşüş” gerçekleşti.

GELİRLER 646 MİLYONA İNDİ

KKTCMB’nin 2020 yılında sağladığı gelirlerin toplamı 645 milyon 944 bin TL düzeyinde kayıtlara geçti 2019 yılında gelirler kalemi 818 milyon 364 bin TL idi.

Gelirler kalemi altında 2020’de %65.71’lik paya sahip olan ‘Türk Lirası işlemleri kârları’, önceki yıla göre %34.24 düşüş göstererek 645 milyon 441 bin TL’den 424 milyon 437 bin TL’ye indi.

Aynı dönem içinde gelirlerde %34.22’lik payı bulunan kambiyo kârları kalemi ise %27.86 artış göstererek 221,1 milyon TL seviyesine yükseldi. 2019’da kambiyo kârları %6.91 oranında gerilemeyle 172.9 milyon TL olmuştu.

2020’de ‘Çeşitli kârlar’ adı altında gösterilen gelirler ise %1,752 (yüzde bin 752) oranında artışla 23 bin 897 TL’den, 442 bin 570 TL’ye yükseldi.

MERKEZ’İN GİDERLERİ DE %35.96 AZALDI

KKTC Merkez Bankası’nın raporuna göre, 2020’de sadece gelirler değil, giderler de ciddi oranda azalış gösterdi.

Raporda, 2019 yılında 474 milyon 742 bin TL olan toplam giderlerin, 2020’de %35.96 oranında sert düşüşle 304 milyon 039 bin TL’ye kadar indiği ortaya konuldu.

Gider kalemleri içinde %52.35 oranıyla en yüksek paya sahip olan ‘TL işlemleri zararları’ (TL işlem giderleri) toplamı, 2019 yılsonuna kıyasla %53.17 oranında azalarak 339,8 milyon TL’den 159,2 milyon TL’ye düştü. Bankanın TL işlem giderlerinin payı 2019’da %71.6 gibi yüksek bir orana sahipti.

Giderler içinde 2020 yılında %13.38’lik oranla üçüncü en yüksek paya sahip ‘kambiyo zararları’ kalemi önceki yıla göre %48.93 oranında gerileyerek, 79,6 milyon TL’den, 40 milyon 671 bin TL’ye kadar indi.

Kasadaki TL ve efektif sigorta primlerinin toplam giderler içindeki payı ise %250’lik artışla (10 milyondan 35 milyona çıktı) %11.51’e yükseldi.

Banknot ve efektif sigorta primleri kalemi ise önceki yıla göre %48.19 azalarak 8,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Giderler içinde %14.35’lik payı bulunan ‘personel giderleri’ kalemindeki %79.03’lük artış özellikle dikkati çekti. 2019’da 24,3 milyon TL olan personel giderleri 43,6 milyon TL’ye uçtu. Personel giderleri ilk kez 2020’de kambiyo zararlarından yüksek bir paya sahip oldu.

HAZİNE’YE SADECE 1,8 MİLYON KALDI!

41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 44. maddesi kârın kullanımını düzenlerken, raporda bu yöndeki bilgilere de yer verildi.

Buna göre 341,9 milyon TL’lik kârın %74.45 TL’lik kısmına denk gelen 254 milyon 551 bin TL “Hazine Borcuna Mahsup Edilerek” Merkez Bankası’nın kasasında kaldı.

Raporda kârın 85 milyon 476 binlik (%25) kısmının “ihtiyatlara” ayrıldığı belirtilirken, geriye kalan 1 milyon 878 bin TL’de “Hazine’ye aktarıldı”.

