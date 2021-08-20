Azerbaycanlı turizmciler KKTC’de

Azerbaycan Turizm Birlikleri heyeti, Azerbaycan ile turizm ilişkilerinin yeniden canlandırılması amacıyla KKTC’ye geldi





Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve Azerbaycan Bakü KKTC Temsilcisi Növber Ferit Vechi’nin girişimleri ile Azerbaycan’daki Turizm Seyahat Acenteler Birliği Başkan ve Başkan Yardımcısı ile tur operatörlerinin katılımıyla, Temmuz ayında gerçekleştirilen online toplantı sonrasında, Azerbaycan Turizm Birlikleri heyeti önceki gün KKTC’ye geldi.

2011 yılından beridir, Azerbaycan ile turizm alanında donuk bir seyir izleyen ilişkilerin yeniden canlandırılması ve iki ülke arasındaki özellikle turizm alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın daveti üzerine KKTC’ye gelen ve Azerbaycan Turizm Seyahat Acenteleri Birliği Yöneticileri ve Birlik üyelerinden oluşan heyet, KKTC’de önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve Azerbaycan Bakü KKTC Temsilcisi Növber Ferit Vachi’nin eşlik ettiği Azerbaycan Turizm Birlikleri heyeti, ilk görüsmeyi KKTC’de bulunan THY ve Pegasus yetkilileri ile gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği ile bugün bir araya gelecek olan heyet ayrıca Gazimağusa ve Bafra turizm Bölgesi’ni de ziyaret edecek.

Heyet bugün Girne bölgesindeki incelemelerinin ardından, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun onurlarına vereceği akşam yemeğinde, Bakan Ataoğlu ile biraraya gelecek.



