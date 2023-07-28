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KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Eurocamp23’e katılıyor

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Dernek Başkanı Esen Bahadır yaptığı açıklamada, 4 yılda bir yapılan uluslararası kamp olan Jamboree’ye katılacaklarını, dernek liderleri ve izcilerin tüm giderlerini bireysel olarak karşıladıklarını belirtti.

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KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Eurocamp23’e katılıyor
KKTC Kız İzci Örgütü Deneği izci liderleri ve izcilerinden oluşan 21 kişilik bir kafile 29 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında, Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu (WFIS) tarafından Almanya Bexbach’ta düzenlenecek Jamboree‘ye katılmak üzere bugün Adadan ayrılıyor.


 
Dernek Başkanı Esen Bahadır yaptığı açıklamada, 4 yılda bir yapılan uluslararası kamp olan Jamboree’ye katılacaklarını, dernek liderleri ve izcilerin tüm giderlerini bireysel olarak karşıladıklarını belirtti.
 
Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu (WFIS) tarafından düzenlenen Eurocamp23’e Federasyonun bir üyesi olarak katılacakları için çok heyecanlı olduklarını ifade eden Bahadır, özelde derneklerini genelde ülkelerini uluslararası bir organizasyonda temsil edecek olmanın gururunu taşıdıklarını ifade etti.
  
Bahadır, Eurocamp23’e Avrupa’nın 18 değişik ülkesinden, 2000 civarında izcinin buluşacağını, kendilerinin de Derneklerini en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade ederek, katılan, katkı koyan tüm izci liderlerine ve izcilere unutulmaz bir kamp temenni etti ve Eurocamp23 tişörtleri için de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS) teşekkür etti.
 
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