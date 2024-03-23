TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, "KKTC kalkınacak, kalkınma yoluna girmiştir. İvmesi de artarak devam edecektir” dedi

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu’nun güzel işler yaptığını belirtti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kalkınacak, kalkınma yoluna girmiştir. İvmesi de artarak devam edecektir” diyen Feyzioğlu, bu kalkınmada yerel yönetimlerin en önemli paydaşlardan biri olduğunu söyledi.

TC ile KKTC’nin el ele olduğunu, kalkınmanın da el ele gerçekleştirildiğini ifade eden Feyzioğlu, “Biz de belediye, siyasi parti ayrımı yapmaksızın projesi olan, uygulanabilir proje getiren, ‘halkın ihtiyacını çözecek projem var’ diye önümüze koyan belediyelerimize her türlü desteği veriyoruz” dedi.

TC ile KKTC arasındaki 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde belediyelere 190 Milyon TL kaynak ayrıldığını hatırlatan Büyükelçi Feyzioğlu, bu kaynağı, projesi olan, iş takibini yapan, ihalesini zamanında açtıran, kendini ortaya koyan, başarısını gösteren belediyelere büyük bir mutlulukla verdiklerini kaydetti.

İnceleme yaptıkları Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesinin “olmazsa olmaz” olduğunun altını çizen Metin Feyzioğlu, “Görüyorsunuz etrafınızı, koskoca şehirler kurulmuş ama kanalizasyon yok. Şehir kurulmuş, su yok, şebekesi gelmemiş. Su olmadığından değil, su Türkiye’den gelmiş ama dağıtımı yapılmamış. Bunları tek tek Allah’ın izniyle çözüyoruz” diye konuştu.

Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesinin 9 ayda biteceğini belirten Feyzioğlu, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu ve ekibinin hemen hemen her gün bölgede olduğunu ifade etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne katkı vererek, Ortaköy Altyapı Yatırım Projesi çerçevesinde yaptıkları kanalizasyon çalışmasına işaret eden Feyzioğlu, “Bu ana hat, ileride onunla ve Merkez Bankası ile iş birliğinde yapılacak projeyle de birleşecek” şeklinde konuştu.

Gönyeli Göleti Doğa Parkı Projesinin bütçesini de ayırdıklarını söyleyen Feyzioğlu, çocuklara, gençlere rekreasyon alanları, halka doğayla iç içe yaşayabilecekleri, şehirlerinin keyfini çıkarabilecekleri bir alan hazırladıklarını anlattı. Gönyeli Sentetik Antrenman Sahası Projesinin desteğini de verdiklerini, çok yakında ihalesinin sonuçlanacağını kaydeden Feyzioğlu, ihalenin sonuçlanmasının yanı sıra takibi ve zamanında bitmesinin önemini de belirterek, Başkan Amcaoğlu ve ekibine güvendiğini ifade etti.

