KKTC iki hafta kapanmalı

Girne’nin 20 gün önce 14 gün süreyle kapanmaması nedeniyle vaka sayısında patlama yaşandığını ifade eden Lefkoşa Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dizdarlı, “Bugün sadece Girne’yi kapatmanın çok da faydası olmayacak. Şimdi ya tüm KKTC iki hafta kapanır ya da 15 gün sonra yine ‘ah – vah’ çekeriz” dedi



Lefkoşa Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak uyarıda bulundu.

Bülent Dizdarlı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Anlamıyorsunuz değil mi? 20 gün önce Girne’yi 14 gün kapatmakla çok şey kazanılabilinirdi. Ne yazık ki bugün sadece Girne’yi kapatmanın çok da faydası olmayacak. Şimdi ya tüm KKTC iki hafta kapanır ya da 15 gün sonra yine ah vah çekeriz. Kararları gecikerek alma alışkanlığından vazgeçiniz.”

