AB’den 1170 doz aşı daha

AB, Kuzey Kıbrıs’a 1170 doz Pfizer / Biontech aşısı daha gönderdi. Aşılar Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından teslim alındı





Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden Kıbrıslı Türklere de gönderdiği Pfizer / Biontech aşılarının ikinci partisi teslim alındı.

İkinci parti olarak gönderilen 1170 aşı Kermiya Barikatı'nda dün Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından teslim alındı.

Daha önce de 1080 doz Pfizer Biontech aşısı teslim alınmış, Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'nde 65 yaş üzeri kişilere yapıldığı açıklanmıştı.

Doktor Cenk Soydan aşıların özel kalıpta geldiğini ifade etti. Soydan, diğerlerinden farklı olarak bu aşıların donmuş geldiğini ve -70 derece buzluğa konduğunu belirtti.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktu da, Rum yönetiminin Kıbrıslı Türklerin aşı ihtiyaçlarını kendi planlarına dahil ettiğini, aşıların aşamalı olarak verileceğini ve bu kapsamda 1170 doz Pfizer-BioNTech aşısının daha dün KKTC’ye teslim edildiğini bildirdi.

