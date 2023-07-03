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KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden hemşire odası tadilatı

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Güzelyurt Sağlık Ocağı’nda bulunan hemşire odasının tadilatını yaptı.

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden hemşire odası tadilatı
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Dernekten yapılan açıklamaya göre, odanın açılışına, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı.
-Özdamar
Dernek Başkanı Toykan Özdamar açılışta yaptığı konuşmada, yakın geçmişte yaşanan pandemi sürecinin sağlığın insan hayatı için önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, bu süreçte sağlık emekçilerinin ne kadar zor şartlarda fedakarca çalıştığına şahitlik ettiklerini kaydetti.
Özdamar, hemşirelerin dinlenme zamanlarını geçirebileceği odanın tamiratına katkı koyan Emre Sağnak, Ahmet Yorulmaz ve Scala İçmimarlık’a teşekkür etti.

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