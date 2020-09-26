KKTC'de 6 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 965 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 32 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, yoğun bakımda tedavi gören hastanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda olan başka bir hastanın bulunmadığını kaydetti.

Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Yapılan toplam test sayısı 164 bin 38’e, toplam vaka sayısı 741’e, iyileşip taburcu olanların sayısı 577’ye ulaştı.

Pandemi merkezinde 26, pandemi otellerinde ise 134 olmak üzere toplam 160 vakanın tedavisi ise sürüyor.