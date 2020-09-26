banner480
banner69
27 0
Yeni Fabia 2021'de geliyor!
Yeni Fabia 2021'de geliyor!
19 0
 
Elektrikte grev başladı
Elektrikte grev başladı
39 0
136 0
SAKA bu kez hedefe ulaştı
SAKA bu kez hedefe ulaştı
149 0
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
87 0
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
34 0
banner460

KKTC'de 6 yeni vaka

banner476

KKTC'de 6 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 965 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 32 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, yoğun bakımda tedavi gören hastanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda olan başka bir hastanın bulunmadığını kaydetti.

Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Yapılan toplam test sayısı 164 bin 38’e, toplam vaka sayısı 741’e, iyileşip taburcu olanların sayısı 577’ye ulaştı.

Pandemi merkezinde 26, pandemi otellerinde ise 134 olmak üzere toplam 160 vakanın tedavisi ise sürüyor.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.