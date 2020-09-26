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Hatayspor'un bileği bükülmüyor

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Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Geride kalan 3 haftada yenilgi yüzü görmeyen bordo beyazlılar 7 puan toplamayı başardı

Hatayspor'un bileği bükülmüyor
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok
Atakaş Hatayspor: Munir, Barbosa (Dk. 90+2 Billong), Rayane, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 90+2 Burak Can Çamoğlu), Dos Santos, Mesut Çaytemel, Traore (Dk. 77 Abdurrahman Canlı), Yusuf Abidoğlu, Popov, Diouf (Dk. 77 Boupendza)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tarkan Serbest, Sadiku (Dk. 70 Tirpan), Pavelka (Dk. 46 Hadadi), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Carius, Varga (Dk. 70 Yasin Dülder), Brecka, Aytaç Kara, Hadergjonaj (Dk. 70 Ahmet Oğuz)
Gol: Dk. 57 Diouf (Atakaş Hatayspor)
 
Antakya Atatürk Stadı'nda Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. 
Hatayspor, 57. dakikada Mame Biram Diouf'un attığı golle Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla 3 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor puanını 7'ye çıkardı. Kasımpaşa ise 3 puanda kaldı.
 
 
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