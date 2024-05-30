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KKTC-Avustralya ilişkileri görüşüldü

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Cumhurbaşkanı Tatar, Melbourne ziyareti kapsamında, Victoria Parlamentosu Milletvekili Adem Somyürek ile Victoria Parlamentosu'nda görüştü

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KKTC-Avustralya ilişkileri görüşüldü
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Melbourne ziyareti kapsamında, Shrine of Remembrance Anıtı’na çelenk sundu ve Avustralya Türk Dostluk Anıtı'nı ziyaret etti.
Saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC adına anıta çelenk sundu.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Melbourne ziyareti kapsamında, Victoria Parlamentosu Milletvekili Adem Somyürek ile Victoria Parlamentosu'nda görüştü.
Görüşmede, KKTC-Avustralya ikili ilişkileri, Kıbrıs meselesi ve iki ülke arasında ekonomik ve seyahat hizmetlerinin nasıl iyileştirilebileceği konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün  kabulü temelinde çözümü için yeni bir vizyon ortaya koyduklarını belirtti.
Somyürek, Aralık 2018 ile 2020 arasında Yerel Yönetim Bakanı ve Küçük İşletme Bakanı olarak görev yaptı. 
 
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