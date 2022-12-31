KKTC, asgari ücrette Avrupa’nın sonunda

Türkiye’de yeni belirlenen ücret 505 Euro oldu, KKTC’de ise 498 Euro’da kaldı. KKTC sadece Sırbistan, Bulgaristan ve Arnavutluk’tan daha fazla asgari ücrete sahip. 24. sıradan 21. sıraya çıkan Türkiye, neredeyse tarihte ilk kez KKTC’yi geçti

KKTC’de brüt 9 bin 885 TL’lik asgari ücret sadece Sırbistan, Bulgaristan ve Arnavutluk’tan daha fazla.

Türkiye asgari ücrette neredeyse tarihte ilk kez KKTC’yi geçti. Türkiye’de 2023 yılında geçerli olacak net asgari ücret 8 bin 506 liraya çıktı.

Brüt asgari ücret ise 10 bin 8 TL. 2023 yılında brüt asgari ücret döviz bazında ise 505 Euro (KKTC’de 498 Euro) oldu.

Asgari ücretteki artış sonrası Türkiye, Avrupa ülkeleri listesindeki sıralamada yükseldi ancak bu ülkelerde 2023 yılında asgari ücretin açıklanması sonrası Türkiye’nin yine alt sıralara gerileyeceği öngörülüyor.

TÜRKİYE’DE %35 ARTTI

AB İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre 2022 yılı ikinci yarısında Türkiye’de brüt asgari ücret 374 Euro idi. Türkiye 26 ülke arasında sondan üçüncü sıradaydı ve asgari ücretin daha düşük olduğu ülkeler Bulgaristan ve Arnavutluk’tu. TC Merkez Bankası’nın 21 Aralık 2022 kuru itibariyle Euro bazında asgari ücret 2022’nin ikinci yarısına göre %35 yükselmiş oldu. Gelen zam ile birlikte 26 Avrupa ülkesi içinde Türkiye 24’ncü sıradan 21’nci sıraya yükseldi. Türkiye’nin gerisinde Arnavutluk (267 Euro), Bulgaristan (363 Euro), Sırbistan (402 Euro), KKTC (498), Letonya (500 Euro) ve Macaristan (504 Euro) yer alıyor.

AVRUPA’DA EN YÜKSEK HANGİ ÜLKEDE?

Eurostat verilerine göre Avrupa’da brüt asgari ücretin en yüksek olduğu ülke 2 bin 313 Euro ile Lüksemburg. Bu ülkeyi Belçika (1,842 Euro), İrlanda (1,775 Euro), Hollanda (1,756 Euro) ve Almanya (1,744 Euro) takip ediyor. İlk on ülke arasında ayrıca, Fransa (1,646), İngiltere (1,583), İspanya (1,167), Slovenya 1,074 ve Güney Kıbrıs (870) var. Yunanistan 832 Euro ile 11’nci sırada yer alıyor.

