“Asgari ücretin en fazla net 11 bin 550 olması mümkündür”

Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, “Yaptığımız hesaplamalar göstermiştir ki, asgari ücretin en fazla net 11 bin 550 TL olması mümkündür” dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, dün yapılan toplantıda asgari ücretin net 11 bin TL olmasını masaya getirdiklerini, çalışan tarafıyla yapılan görüşme sonucunda 11 bin 500 rakamına ulaşıldığını kaydetti.

Taçoy, “Ülke gerçekleri göz önüne alındığında bu rakamın daha yukarıya çekilmesi çok da mümkün görünmemektedir. Yaptığımız hesaplamalar da göstermiştir ki, asgari ücretin en fazla net 11 bin 550 TL olması mümkündür” dedi.

Önceki gün gerçekleşen ikinci Asgari Ücret Saptama Komisyonunun ardından, üçüncü toplantının salı sabahı yapılacak üçüncü toplantının bu rakam ekseninde geçeceğini düşündüklerini belirtti.

Taçoy, açıklamasında, Bakanlık olarak, görev ve sorumluluklarım arasında yer alan, asgari ücretin belirlenmesi konusunda gereken adımları attıklarını söyleyerek, salı günü yapılacak üçüncü toplantıda sürecin tamamlanması ve yeni asgari ücretin belirlenmesi hedefinde olduklarını ifade etti.

İşveren tarafının mazeretleri nedeniyle katılmadığı toplantıda, çalışan tarafıyla yapılan görüşme neticesinde 11 bin 500 rakamına ulaşıldığına işaret eden Taçoy, şu ifadeleri kullandı:

“Ülke gerçekleri çerçevesinde, tarafların sürdürebileceği mümkün olan en uygun rakamı belirlemek gerektiği gerçeğini göz ardı etmeden, çalışma yaşamını rahatlatacak tüm adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

