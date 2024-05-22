KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!

Türkiye merkezli bir şirket, KKTC arsalarını, İstanbul'a astığı yüzlerce afiş ile satışa çıkardı

Türkiye merkezli bir şirketin İstanbul ve Ankara'nın birçok noktasına Kuzey Kıbrıs arsalarını internet üzerinden açık artırma ile satışa çıkarması dikkatlerden kaçmadı.İstanbul ve Ankara'nın önemli pek çok yerine asılan afişler hakkında KKTC yetkililerinden resmi bir açıklama gelmedi.'Newcyprus' internet adresinden 25 Mayıs'ta yapılacak açık artırma hakkında KKTC yetkililerinin bilgisinin olup olmadığı ise merak konusu.Öte yandan Kuzey Kıbrıs emlak piyasasında dolandırıcılık faaliyetleri artış gösteriyor.Emlak firmaları, 22 bin 400 sterlinden başlayarak 25 bin sterline kadar rezidans veya daire garantili arazi sunduklarını iddia ediyorlar. Ancak bu firmalar, yüzde 220 imar oranına sahip araziler üzerinde 3D projelerle sahte umutlar yaratıyor. İnsaflı olanlar bir mimarlık ofisiyle anlaşarak proje geliştirirken, insafsız olanlar sadece görsel sunumlarla insanları kandırıyor.Bugün, Kıbrıs’ta ortalama bir rezidans dairenin inşa maliyeti metrekaresi 750 sterlin. En küçük 1+1 daire 40 m2 olup, maliyeti yaklaşık 29-30 bin sterline çıkıyor. Ancak dolandırıcılar, bu daireleri 22 bin sterline satacaklarını iddia ediyorlar. Müteahhitlerin ise, arazileri ve projeleri kendileri yapmak yerine, milyonlarca sterlinlik daireleri arsa sahiplerine devredecekleri söyleniyor. Bu matematiksel olarak mümkün değil ve neresinden tutsanız elinizde kalıyor.TAPU YOK, HUKUKİ GÜVENCE YOKBu projelerde ayrı koçan çıkarılamadığı için alıcılara şirket üzerinden hisse veriliyor. Örneğin, X Ltd. adında bir şirket kurup, bu şirket üzerinden 500 dairelik hisse satışı yapılıyor. Ancak KKTC sınırları içinde bu hisselerin hukuki hiçbir anlamı yok. Koçan şirketin adına olduğu için, dolandırıcılar ortadan kaybolduğunda alıcılar hak iddia edemiyor. Bu durum, Kıbrıs gayrimenkul piyasası için büyük bir risk teşkil ediyor. Alıcılar mağduriyetler nedeniyle Kıbrıs’tan uzak durmayı tercih edecek, ülke ciddi bir dış kaynak girdisinden mahrum kalacak.TÜKETİCİLERE UYARI: DİKKATLİ OLUN!Emlak satın almayı düşünen tüketicilerin, bu tür vaatlere karşı son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapmalı, firmaların geçmişini ve projelerini dikkatlice incelemeliler. Ayrıca, bir avukat veya emlak danışmanı ile çalışarak hukuki güvenceleri sağlamak, olası mağduriyetlerin önüne geçebilir.