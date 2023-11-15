KKTC 40 yaşında

15 Kasım 1983'te ilan edilen KKTC, 40'ıncı yaşını kutluyor. Ülke genelinde bugün düzenlenecek tören ve etkinliklerle cumhuriyet coşkusu yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü ülke genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Kutlamalara Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katılacak. Bunun yanında, Türkiye ve Azerbaycan’dan heyetler de KKTC’nin 40’ıncı yıl coşkusuna ortak olacak.

Törenler dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın saat 12.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu Kurumu’ndan yaptığı konuşma ve 21 pare top atışıyla başladı.

15 Kasım törenleri bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığında saat 9.00’daki tebrik kabulüyle başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’na saat 9.30’da protokol sırasına göre çelenk sunulacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreni saat 10.00’da başlayacak.

Bugün saat 14.30’da Lefkoşa Mücahitler Sitesi’nde Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi açılacak.

Türk Yıldızları ise saat 15.45’te Girne Atatürk Anıtı önünde gösteri yapacak.

KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde bu akşam saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığında "Cumhuriyet Resepsiyonu" düzenleniyor. Resepsiyonda ayrıca “KKTC 40. Yıl Marşı” ilk kez kamuoyuna sunuluyor.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki yerel tören saat 8.00’de protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak,

Gazimağusa’daki ilk tören saat 14.30’da Zafer Anıtı önünde anıta çelenklerin konmasıyla başlayacak.

Girne’de 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek tören, Atatürk Anıtı önünde saat 14.00’te çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

15 Kasım dolayısıyla Güzelyurt’ta ilk tören saat 9.30’da Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek.

İskele’de saat 10.00’da başlayacak tören Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Lefke’deki tören ise Lefke Atatürk Anıtı önünde saat 14.00’te başlayacak.



