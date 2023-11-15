Azerbaycan'da ‘KKTC’ kutlaması

KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü Azerbaycan'da resepsiyonla kutlandı

KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kutlandı.

KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, milletvekilleri, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu resepsiyonda, vatan için canlarını feda eden şehitler ve hayatta olmayan devlet büyükleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Etkinlikte konuşan KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, 15 Kasım 1983'ün Kıbrıs Türk halkının şanlı tarihinde dönüm noktası olduğunu, KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ettiğini söyledi.

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Samet Seyidov, etkinlikte yaptığı konuşmada KKTC'nin kuruluş yıl dönümlerini Azerbaycan'da kutlamanın artık güzel bir gelenek haline geldiğini belirterek, "2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiğimiz zafer, KKTC ile ilişkilerimizi yeni aşamaya yükseltmeye yeni olanaklar, yeni ufuklar açtı. Siyasi ilişkilerimiz giderek gelişiyor. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'tarihi olay' şeklinde nitelendirmişti. Artık dünya bilmelidir ki Türkiye ile birlikte Azerbaycan da Kıbrıs Türklerinin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Resepsiyonda, konuklara Türk mutfağından çeşitli tatlar ikram edildi.

