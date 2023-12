KKTC 2024 için geri sayıma başladı

2023 yılının sonuna gelinirken dünyayla birlikte KKTC de, 2023’ü uğurlayıp, umutla beklediği 2024 yılını karşılamaya hazırlanıyor.

Vatandaşlar bu yıl pazar akşamına denk gelen 31 Aralık akşamıyla ilgili programlarını yaptı.

Yeni yılı evinde ya da dışarıda karşılayacak vatandaşların kutlamalarının sorunsuz geçmesi için belediyeler de aldıkları tedbirleri açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğü de güvenli bir yılbaşı günü geçirilmesi için önlemlerini artırdıklarını belirtirken, vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalara dikkat çekti; alkollü araba sürüş konusunda uyarılarda bulundu.

Yılın son günlerinde cadde ve sokaklarda, alışveriş yapan vatandaşlarla hareketlendi. Özellikle şehir merkezlerinde yeni yıl nedeniyle trafikteki yoğunluk arttı.



“Yeni yıl tatilinde otellerde ortalama doluluk yüzde 78”



Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner'in, yılbaşı tatili süresince otellerdeki öngörülen doluluk oranlarıyla ilgili açıklamasına göre, beş yıldızlı büyük tesislerin dolulukları yüzde 92, küçük otellerin dolulukları ise yüzde 64 düzeylerinde olması bekleniyor. Ortalama doluluk oranının ise yüzde 78 olması öngörülüyor.

Dimağ Çağıner, “Toplam 106 üye otelimizin 28’inde yeni yıl tatili süresince yüzde 100 doluluk yaşanması beklenmektedir” diyerek, 27 tesisin de yeni yıl tatili doluluklarının yüzde 60-99 oranları arasında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.



Belediyelerin yeni yıl etkinlikleri



KKTC genelinde belediyeler de yılbaşı günü için yapacakları etkinlikleri duyurdu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan duyuruya göre, Lefkeliler Hanı’nda LTB Yeni Yıl Marketi düzenlenecek. Dün açılan ve bugün de devam eden Yeni Yıl Marketi’nde yiyecek-içecek, hediyelik ürün stantları, kar gösterisi, Noel Baba ve çocuk atölyelerinin yanında, çeşitlik müzik performansları yer alacak.

Lefkoşa Gezi Treni de yılbaşı özel turları ile gün boyu belirli aralıklarla arzu edenleri Surlariçi’nde gezdirecek.

Her hafta pazar günleri Merkez Lefkoşa alanında yapılan açık pazar ise, bugün yapılacak. Lefkoşa Belediye Pazarı (Bandabuliya) ise 31 Aralık ve 1 Ocak’ta kapalı olacak, 2 Ocak itibarıyla yurttaşın hizmetinde olacak.





- Gazimağusa ve Girne yeni yıla konserle girecek



Gazimağusa Belediyesi 31 Aralık Pazar günü, Namık Kemal Meydanı’nda tüm günü kapsayan bir yeni yıl etkinliği organize edecek.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, 11.00-16.00 saatleri arasında dans, kukla, resim ve bilezik atölyeleri gibi çocuklara yönelik etkinlikler yapılacak, program 16.00’dan itibaren DJ performansları ve ateş gösterisi ile devam edecek. Son etkinlik saat 22.45’te başlayacak. Fikri Karayel sahneye çıkarak yeni yılı meydana gelenlerle birlikte karşılayacak.

Girne’de ise saat 22.30 itibarıyla Ramadan Cemil Meydanı’nda konser düzenleniyor. Girne Belediyesi’nin organizasyonunda Gancelli grubu yılbaşı konseri verecek.

Güzelyurt'ta açık pazar bugün açık olacak.

- Yılın son günü ve yeni yılın ilk günü hava parçalı bulutlu

Meteoroloji Dairesi raporuna göre, 2023 yılının son günü ve yeni yılın ilk günü hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle 19-22 derece dolaylarında seyredecek.



Piyango heyecanı.. Büyük ikramiye 5 milyon TL



Yeni yılın değişmez büyük heyecanlarından Devlet Piyangosu yılbaşı akşamı çekilecek.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 5 milyon TL ve toplam ikramiye 13 milyon 173 bin 750 TL olacak.

Yılbaşı akşamı için ek izne gerek kalmaksızın müzik izinleri geçerli olacak

Çevre Koruma Dairesi’nden yapılan duyuruya göre, daha önce Daire’den izin almış müzikli eğlence yerleri, izinlerinde belirtilen koşullara uymak kaydıyla pazar günü Daire’den herhangi bir ek izin almaksızın müzik yayını yapabilecek. Geçerli izni olmayan veya izin koşullarına uymayan işletmelere yasal yaptırım uygulanacak.



Belediyeler, yılbaşına özel tedbirleri duyurdu



Belediyeler, yeni yıl tatili süresince halka kesintisiz hizmet sunabilmek adına aldıkları tedbirleri açıkladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi, rutin programları ve nöbetçi ekipleriyle hizmetlerine devam edeceğini kaydederken, Lefkoşalıların taleplerini “Alo 185 Çözüm Hattı”na 24 saat bildirebileceğini belirtti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ve Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri denetimlerine tatil süresinde de devam edecek, Temizlik Şubesi rutin şekilde evsel atıkları toplayacak.

Lefkoşa’daki defin işlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na erişilebilecek, LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ekibine her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talepleri için 7/24 0542 876 30 30 ve 0533 855 30 30 numaralı telefonlar aranabilecek.

Lefkoşalılar, LTB binası girişinde, LTB Fidanlığı’nda, Metehan’da Kemal Şemiler Caddesi’nde, Hamitköy’de Atatürk Caddesi’nde ve LTB Haspolat şubesinde bulunan kiosk cihazlarını kullanarak ise 7/24 kontrolü su yükleyebilecek. Ayrıca, su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, LTB kira borcu ve trafik cezaları www.lefkosabelediyesi.org internet sitesinden ödenebilecek.



Gazimağusa Belediyesi, tatil süresince hizmetlerine rutin olarak devam edecek



Hizmetlerine, acil müdahale ekiplerinin görevde hazır bulundurarak kesintisiz devam edeceğini duyuran Gazimağusa Belediyesi, acil durumlarda 185 veya 0548 8166002 numaralı telefonlarının kullanılabileceğini kaydetti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan duyuruya göre, evsel atık toplama programı tatil günlerinde de devam edecek, acil çöp toplama hizmeti için de 3 ekip görevde olacak. Bu hizmet için halkla ilişkilerin 05488166002 numaralı telefonu aranabilecek.

Mağusa Suriçi’nde Namık Kemal Meydanı’nda temizlik ekipleri görev yaparken, sadece ana arterlerde süpürgeciler olacak. Su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Su İşleri Birimi’nin acil durumlarda kullandığı 0548 8166030 numaralı telefon aranabilecek.

Sağlık Şubesi’ne köpek şikayetleri için de 05488166048 numaralı telefon aranabilecek.

Gazimağusa Belediye Mezbahası, 1 Ocak Pazartesi saat 12.00’den sonra hayvan alımı yapılacak.

Cenaze ve defin hizmetleri için tatil günlerinde de 0548 8166051 numaralı hizmet telefonu yirmi dört saat aranabilecek.

Bayındırlık Birimi'nde de acil müdahale durumları için kurulan ekibe, 05488673400 veya 05488166012 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

- Girne Belediyesi, aranabilecek numaraları paylaştı

Girne Belediyesi de yeni yılın birinci gününden itibaren tüm rutin hizmetlerine devam edeceğini açıkladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, faturalarını ödemek isteyen vatandaşlar, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Girne Belediyesi Terminal Ofislerinde bulunan kioks cihazları aracılığıyla, fatura ödemelerini hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilecek. Vatandaşlar tatil boyunca, fatura ödemelerini online olarak www.girnebelediyesi.com adresi üzerinden de yapabilecek.

Yeni yıl tatili boyunca Girne Belediyesi'nin aşağıdaki birimleri halka hizmet vermek için hazır durumda olacak:

“Bayındırlık, İmar: 0542 852 21 18 / 0548 881 21 14, Temizlik İşleri: 0533 825 17 03 / 0533 841 38 39, Su İşleri: 0542 882 11 18 / 0542 882 21 18 / 0548 868 21 23 (su sayaç), Kanalizasyon İşleri 0533 870 20 17 / 0533 846 20 17, Cenaze ve Defin İşleri: 0533 850 64 13 / 0533 840 52 20, Kent Güvenliği: 0533 826 25 47 / 0533 875 66 55, Sağlık İşleri: 0533 870 20 14 / 0533 850 54 65.”



Güzelyurt Belediyesi, nöbetçi ekipleri devreye koydu



Güzelyurt Belediyesi de, herhangi bir sorun yaşanmaması için özellikle su hizmetleri ve kolluk hizmetlerinde nöbetçi ekipleri devreye koyduğunu duyurdu.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye’nin temizlik, ev ve işyeri atığı toplama hizmetleri normal program aksatılmadan devam edecek. Tüm bölgelere 24 saat kesintisiz su verilecek. İçme suyu kontör yükleme için hizmet binası yarın 09.00-12.00 saatleri arasında açık olacak. Tatil süresince ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar ihtiyaç hasıl olması durumunda Kapalı Pazar, Bostancı Şube Binası ve Kalkanlı Şubeleri'nde bulunan paypoint noktalarından 24 saat su yüklemesi yapabilecek.

Güzelyurt Merkez Tartı, yarın 13.00'e kadar açık olacak. Tatil süresince oluşabilecek taleplere ise 05338349507 numaralı telefon cevap verecek. Belediye mezbahası ise yarın sabah 07.30’a kadar açık olacak. Merkez tartı ve mezbaha hizmetleri 2 Ocak Salı günü rutin olarak devam edecek.

Defin hizmetleri de bölge yeni yıl tatili süresince aksamadan sağlanacak. Tatil süresince oluşabilecek taleplere 0548 829 32 45 ve 0548 847 53 73 numaralı telefon cevap verecek.

Güzelyurt Belediyesi, diğer ihtiyaç ve şikayetler için de 0548 829 3243, 0548 829 3244, 0548 829 32 45 ve 0548 829 32 65 numaralı telefon hatlarının kullanılabileceğini açıkladı.



Lefke’de de hizmetler kesintisiz devam edecek



Lefke Belediyesi de hizmetlerine kesintisiz devam edeceğini açıklarken, acil durumlarda aranacak numaraları şöyle duyurdu:

“İdari işler ve Temizlik işleri Turgay Ufuk: 05338268347, Ustabaşı Murat Kadan: 05338262126, Su arıza Ahmet Timer: 0533 8350845, Sağlık İşleri Tarcan Bıkmaz: 0533 8268345.”



Cezaevi’nde yeni yıl dolayısıyla açık görüş yok



Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan’dan alınan bilgiye göre yeni yıl dolayısıyla Cezaevi’nde özel bir açık görüş olmayacak, normal görüşme periyotları devam edecek.



Polis’ten uyarılar..”Öncelik sürat değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak olsun”



Polis Genel Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında yaşanabilmesi için tüm emniyet ve trafik tedbirlerini üst seviyeye çıkardıklarını duyurarak, halkın da kişisel tedbirlerini alması çağrısında bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “155 Polis İmdat, 156 Narkotik” ve “199 İtfaiye” telefon hatlarının 24 saat hizmette olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

“Alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürüce araç kullanmayınız. Gerekirse alkollü içki tüketmemiş bir yakınınızdan yardım talep edin, taksi hizmetinden faydalanın veya polisi arayın.

Süratli araç kullanmayın. Trafikte önceliğiniz; ‘Sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun.

Cep telefonları ile ilgili bağlantımızı araç kullanırken tamamen kesmeli, cep telefonu ile konuşmamalı ve mesaj yazıp okumamalıyız.”



“Emniyet kemeri hayat kurtarır”



Polis açıklamasında, emniyet kemerinin önemine de dikkat çekilerek, Emniyet Kemeri Yasası’nın şu hükümleri hatırlatıldı:

“Çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, 3 yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır.

Boyları 135-150 cm arasında olan çocukların, motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri takması ve boyları 135 cm’den kısa olan çocukların ise arka koltuğa monte edilecek çocuk araç koltuğunda emniyet kemeri takması zorunludur.

Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasaktır.”

Açıklamada, motosiklet tipi (motorlu üç tekerlekli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla “koruyucu kask” takmalarının da zorunlu olduğu hatırlatıldı, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananlar ile trafik kurallarına uymayanların çekinmeden Polis’e ihbar edilmesi gerektiği kaydedildi.



“Yeni yıl kutlamalarında ateşli silah kullanmayın”



Polis açıklamasında, yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silahların da kullanılmaması uyarısında bulunularak, kullanmanın suç olduğuna ve polise bildirilmesi gerekliliğine dikkat çekildi.

Evden ayrılırken de güvenlik sistemlerinin kontrol edilmesi, varsa güvenlik kamerası sisteminin aktif ve çalışır durumda olduğuna bakılması, kapı ile pencerelerin mutlaka kilitlenmesi çağrısında bulunularak, elektrikle çalışan cihazların riskleri de vurgulandı.