Elektriğe bir zam daha

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere hem tek zamanlı, hem de 3 zamanlı tarifelere yüzde 6.78 oranında artış yaptığını açıkladı.Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, enerji satış tarifelerinde 01 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olan tüm tarife türlerine eşit olacak şekilde yüzde 6,78 oranında zam yapıldığı duyuruldu.Açıklamada, yeni tarife ücretlerinin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.Yapılan açıklamaya göre, "yoksul muafiyetli" konut tarifesine ve maktu ücretlere zam yapılmadı.Buna göre tek zamanlı tarifede kws başı geçici akım ücreti 7.7381’den 8.2627 TL’ye; 0-250 kws arası konut tarifesi ücreti 2,6963’den 2,8791 TL’ye; 251-500 kws arası konut tarifesi ücreti 5.5625’den 5,9396 TL’ye; 501-750 kws arası konut tarifesi 5,9810 TL’den 6,3865 TL’ye; 751-1000 kws arası konut tarifesi 6,4831 TL’den 6,9226 TL’ye; 1001 kws üzeri konut tarifesi ise 7,7383 TL’den 8,2629 TL’ye yükseldi.