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Kişmir’e Türkiye’de giriş yasağı

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Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Hırvatistan’dan KKTC’ye gelirken İstanbul Havalimanı'nda PCR yaptırmak istedi ancak Türkiye’ye giriş yasağı olduğu gerekçesiyle deport yolcuların bulunduğu bölüme alındı

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Kişmir’e Türkiye’de giriş yasağı
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Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun (EFJ) genel kuruluna katılmak üzere bulunduğu Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’ten dönerken İstanbul Havaalanı'nda ülkeye giriş yasağı olduğu gerekçesiyle göz altına alındı.
Önceki akşam Türkiye’ye iniş yapan Kişmir, bir süre transitte bekledikten sonra PCR yaptırmak için pasaport kontrolünden geçmek isterken polis tarafından alındı ve İstanbul Havalimanı'nda sorgulandı. Tutuklama yapılmayan Kişmir’e, “Türkiye’ye giriş yasağı” olduğu bildirildiği belirtildi.
Kişmir, Hırvatistan'a gidiş esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmamıştı. 
Ali Kişmir dün saat12:15 sıralarında Ercan Havaalanı’na iniş yaptı.
Kişmir, ‘giriş yasağı’ olduğunun belirtildiğini ve deport yolcuların bulunduğu bölüme alındığını aktardı, “Fotoğraflarım çekildi, parmak izim alındı. Terörist muamelesi gördüm” dedi.
Kişmir’in ifadeleri şöyle:
“Türkiye’ye giriş yapmak istediğimde ‘giriş yasaklı’ olduğum söylendi. Hemen arkasından beni alıp deport yolcuların götürüldüğü yere götürdüler. Parmak izlerim alındı, fotoğraflarım çekildi. Terörist muamelesi gördüm, ben gazeteciyim. Oradaki emekçiler çok iyi davrandı ama devlet tarafından terörist muamalesi gösterildi. Üzgünüm. Kendim için değil, Türkiye için üzgünüm. Çok sevdiğim Kıbrıs'ıma geldim. Türkiye için, Türkiye halkı için üzülüyorum, böyle yönetilmeyi hak etmiyorlar. Ben neden Türkiye’ye alınmadığımı da bilmiyorum. Bir kağıt verdiler bana, istersem yargıya başvurabileceğim söylendi. Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile görüşüp yargı yoluna başvurmak üzere bir girişimde bulunacağız.
 ALİ BİZDEN VE AHMET AN DA TÜRKİYE'YE ALINMAMIŞTI 
KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden de geçtiğimiz temmuz ayında “milli güvenliğe aykırı davranış” ithamıyla Türkiye’ye alınmamış, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nda 11 saat boyunca “Kabul Edilemez Yolcular Odası"nda kilit altında tutulmuştu.
Daha sonra araştırmacı Ahmet An da aynı gerekçeyle Türkiye’ye alınmamıştı.
 
 
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