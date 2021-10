“Derhal açıklama yapmak zorundasınız”

CTP Genel Başkanı Erhürman: “Yurttaşlarınızın 'acaba Türkiye’ye girebilecek miyim' sorusuyla karşı karşıya kalması, yetkili makamlar' olarak umurunuzda mı?”





CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir’in ‘giriş yasağı’ olduğu gerekçesiyle Türkiye’ye alınmamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık ve Dış İşleri Bakanlığı’nın ‘suskun’ olduğuna işaret etti.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Bu kez de Ali Kişmir... Hakkında "giriş yasağı" bulunduğu gerekçesiyle Türkiye'ye giriş yapamadı. Nedenine dair bilgisi yok; oysa bu Ali Kişmir'in en temel hakkı. Her konuda, her fırsatta açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı da, bu konuda doğrudan sorumlu olan Dışişleri Bakanlığı da, Başbakanlık da bir kez daha suskun.

KKTC yetkili makamları Kıbrıslı Türklerin seyahat özgürlüğünü ve herkesin çok önemli olduğunu her fırsatta söylediği Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye ilişkilerini yakından ilgilendiren bu konuda konuşmayacaksa hangi konuda konuşacak?!!

Yurttaşlarınızın Türkiye'ye giderken "acaba girebilecek miyim" sorusuyla karşı karşıya kalması ya da böyle bir soru nedeniyle gitmeme kararı vermesi "yetkili makamlar" olarak umurunuzda mı? Bu konuyla ilgili, daha da fazla gecikmeden, derhal bir açıklama yapmak zorunda olduğunuzun farkında mısınız?!!”