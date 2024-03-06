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Kırok’tan hüzünlendiren paylaşım

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Kırok’tan hüzünlendiren paylaşım
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Ortadoğu’da yaşanan savaşlardan kaçarak daha iyi bir yaşam için deniz yoluyla adamıza gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden olan ve geçtiğimiz günlerde cansız bedenleri sahillerimize vuran iki kişi bugün Çatalköy - Esentepe Belediyesi tarafından Esentepe mezarlığına defnedildi.
Yapılan bu definle ilgili olarak Çatalköy - Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok duygu ve düşüncelerini yaptığı paylaşımla dile getirdi.
Ceyhun Kırok’un paylaşımı şöyle:
“Bu paylaşımı tarihe bir not olarak buraya düşüyoruz…
Bugün, dünyada devam eden bir insanlık ayıbına şahitlik ediyoruz.
Savaşların kazananının olmadığı, kaybedenin her zaman suçsuz insanlar olduğu bir dünyada, sahillerimize vuran iki cansız bedeni Esentepe mezarlığına defnettik. İsimlerini bile bilmediğimiz bu kardeşlerimize Allah’ta rahmet dileriz.
Belki bir gün birileri çıkıp bu kayıp şahısların nerede olduğunu ararsa diye de bu notu buraya bırakıyoruz…
“Yurtta sulh, cihanda sulh””
 
 
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