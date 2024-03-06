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İskele’de iki maç oynandı

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İskele’de iki maç oynandı
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Basketbolda dün gece İskele’de iki maçı oynandı.
İskele Dr Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanan Kılıf and Kılıf U 14 Erkekler Ligi maçında Ceasar Larnaka Gençler Birliği Unıted, Leventspor 74-43 mağlup etti.
Damdelen Petrol U 16 Erkekler Liginde Akdeniz Spor Birliği deplasmanda Ceasar Larnaka Gençler Birliği’ni 82-72 mağlup etti.

 
 
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