"Kirişler ve perde duvarları kesildi"

İsias davasında aileler tarafından mahkemeye sunulan raporla ilgili çalışan uzmanlardan olan Prof. Dr. Yonca Hürol, bina otele dönüştürülürken kirişlerin ve perde duvarlarının kesildiğini kaydetti ve "Bütün ekip hatalı ve kusurlu" dedi

İsias Otel davasının ikinci duruşmasında, ailelerin talebi ve mahkemenin kararı üzerine uzmanlar mahkemede dinlendi.

İlk olarak, aileler tarafından mahkemeye sunulan raporla ilgili çalışan uzmanlardan olan Prof. Dr. Yonca Hürol dinlendi.

Prof. Dr. Yonca Hürol, 40 yıl mimarlık eğitimi verdiğini ve otelin taşıyıcı sistemlerinin tasarımında ciddi hatalar olduğunu belirtti.

Prof. Hürol, otelin yapısal olarak zayıf olduğunu ve dönüşüm sürecinde yapılan değişikliklerin binanın daha da zayıflamasına neden olduğunu vurguladı.

Prof. Hürol,"Ek asansör için yapılan delikler ve her katta yapılan kesikler var," diyerek, yapılan inşaatın ikinci projeyle de uyumsuz olduğunu ifade etti.

İnşaat yapılırken dere çakılı ve kumu kullanıldığına dikkat çeken Hürol, bile isteye bunun yapıldığını ifade etti

İkinci projede de hataların olduğunu belirten Hürol, karkas yapının yıkılması ya da güçlendirilmesi gerektiğini, ancak bunun da yapılmadığını ifade etti. Projede her kattan asansör yapılabilmesi için hataların yapıldığını ifade eden Hürol, inşaat sırasında her kattaki kirişlerde delik açıldığını, ancak proje mimarının farkında olmadığını belirtti. Birol, bina otele dönüştürülürken kirişlerin ve perde duvarlarının kesildiğini kaydetti. Müteahhit tarafından projeye uyulmadığını anlatan Hürol, müteahhittin mal sahibinden habersiz bunu yapamayacağını ifade etti.

“İsias Otel’in birinci projesinde 1975 yönetmeliklerine göre uyulmadığını düşünüyorum” diyen Prof. Dr. Yonca Hürol, şunları kaydetti:

“Mimarın mal sahibini uyarması gerekirdi uyarmadı. Bu binanın projesine taşıyıcı sistem bir tarafta ağır bir tarafta ise çok hafiftir. Böyle bir projeye onay alınıyor. İnşaat yapılırken, dere çakılı kumu kullanılıyor. Entridyelerde de hata var. İkinci proje de 98 yönetmeliğine göre yeni proje yapılması gerekiyordu. Projede ayrıca çok fazla miktarda duvar yükü bindirilmiş. Zaten zayıf olan, 30 santimetrelik kirişlerin olduğu yerde üstüne bir de duvar yüklenmiş o yüzden yıkılmasını olağan karşılıyorum. Perde duvarlarının da ustalar tarafından kesildiğini ve inşaat mühendisliği projesine uyulmadığını düşünüyorum. Her 2 projede de yönetmeliğe uyulmadı. Bütün ekibin hatalı ve kusurlu olduğunu düşünüyorum, özellikle de belediyenin.”

Hürol, "Uzmanın değerlendirmesine göre, inşaat sürecindeki tüm ekip, mal sahibinden müteahhide, mimardan inşaat mühendisine kadar, yapılan hataların farkında olmalıydı" dedi.