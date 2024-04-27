“16’ncı saniyede 59 tane kolon göçtü"

İsias davasında aileler tarafından mahkemeye sunulan raporla ilgili çalışan uzmanlardan Prof. Serhan Şensoy "Similasyon çalışmalarında 20 saniyelik bir kayıta baktığımızda, 16’ncı saniyede 59 tane kolonun göçtüğünü gördük” dedi

İsias Otel davasının ikinci duruşmasında, ailelerin talebi ve mahkemenin kararı üzerine uzmanlar mahkemede dinlendi.

Aileler tarafından mahkemeye sunulan raporla ilgili çalışan uzmanlardan Prof. Dr. Serhan Şensoy dinlendi.

Şensoy, depremden sonra "DAÜ Ön Değerlendirme Raporu"nu hazırladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Serhan Şensoy, “Similasyon çalışmalarında 20 saniyelik bir kayıta baktığımızda, 16’ncı saniyede 59 tane kolonun göçtüğünü gördük” dedi.

Şensoy, mahkemede şu ifadeleri kullandı:

“Dosya incelemeleri sonucunda kapsamlı bilgilere ulaştık. 93 yılında bir proje olduğunu ve bununla ilgili statik hesaplarında 1975 yönetmeliğine uyulduğunu gördük. 2 model hazırladık. 93 yılındaki ve 2001 yılındaki yapılan tadilatları içeren bir proje hazırladık.

Kolon entridyelerinde sıklaştırma yapılmadığını enkazdaki birçok örneklerde vurgulanmıştır. Diğer unsur da tadilat mimarı projesinde asansör eklenmesi. Mevcut asansörün hemen arkasına 2 asansör daha ekleme çalışması yapıldığını gördük. O bölgede kiriş vardı. Kiriş sabit mi değil mi tartışmaları yaşandı. Asansörü küçültmüş olabilirler. Asansörün oradan kaldırılması durumunu modelledik. Otele dönüştürülmesi için ek duvarlar yapıldığını ve bina ağırlığında artış olduğunu gördük.

Apartman 1998 kuralları gereği çerçevesinde neredeyse birçok kolonun göçtüğünü gördük. Adıyaman’da gerçekleşen yıkımlarda AFAD kayıtlarındaki similasyon çalışmalarında 20 saniyelik bir kayıta baktığımızda, 16’ncı saniyede 59 tane kolonun göçtüğünü gördük.”

