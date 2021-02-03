Kimse sormuyor, özen yok!

Doktorunun “pozitif” olması nedeniyle “temaslı” konumuna geldiğini açıklayan Çidem Çağlar Taşlı isimli genç, bu süreçte kimsenin kendisiyle iletişim kurmadığını, temaslı olduğunu bildirmesine rağmen de test yapılmadığını belirtti



Doktorunun “pozitif” olması nedeniyle “temaslı” konumuna geldiğini açıklayan Çidem Çağlar Taşlı isimli genç, bu süreçte kimsenin kendisiyle iletişim kurmadığını, temaslı olduğunu bildirmesine rağmen de test yapılmadığını belirtti.

“Ne birimlerin birbirinden haberi var, ne dikkat ne de takip var” diyen Çidem Çağlar Taşlı, Girne Hastanesi’nde temaslı ve temassız kişilerin aynı ortamda test yaptıklarını da anlattı.

Çidem Çağlar Taşlı yaşadıklarını sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

“Beni tanıyan herkes ne kadar dikkatli olduğumu, maske, mesafe, hijyen kuralına sürecin basından beri ne kadar dikkat ettiğimi bilir. Marketten aldıklarımı eve girmeden 3 kez dezenfekte edip sonra evde yeniden dezenfekte eden biriyim. İlk kapanmada anne babamı aylarca görmedim, bu sürecin basından beri de görmüyorum, üst komşumla bile görüşmedim hepimiz kurala uyduk hep, evden hiç çıkmadık. Geçen perşembe özel bir hastanede doktor kontrolüne gittik başka sebeplerden dolayı ve gitmeden test yaptırdık negatiftik. Fakat cuma günü doktorumuzun pozitif çıktığını öğrendik, bu bizi 1.derece temaslı yaptı. Size bu süreci anlatmak istiyorum.

Bizi gittiğimiz hastaneden arayan bilgi veren kimse olmadı ve biz aradığımızda bize verilen cevap “biz isminizi bilgilerinizi kimseye vermeyiz, kimseyi aramayız!" Burada anlayacağınız gibi aslında herkes gittiği doktorun kim olduğunu bilmiyor olabilir ve herkes her zaman haberleri takip etmeye bilir...

Sonra temaslı olduğumuzu kendimiz bildirdik ve otelde yer olmadığı söylendi ki onu daha önce yazmıştım size. Aradan 5 gün geçti nasıl olduğumuzu veya karantinaya uyup uymadığımızı ( evden çıkıp çıkmadığımızı) ne soran oldu ne da denetleyen...

Gelelim test yaptırma olayına: Dün (önceki gün) temaslı takip merkezini tekrar aradık yeniden isim verdik evde olduğumuzu söyledik. Bize temaslıların Lefkoşa’da test yaptırması gerektiğini söylediler. Bunun üzerine iç işleri bakanlığı sayfasından izin doldurduk ve iznimiz onaylanmadı! Neyse uzatmayım polis, temaslı takip arasında yapılan telefon konuşmalarından sonra Girne Akçiçek Hastanesi’nde test yaptırabileceğimiz söylendi.

Bugün sabah (dün( Girne Akçiçek Hastanesi’ne gittik kapıdan girmeden temaslı olduğumuzu söyledik oradaki görevli yüzümüze bile bakmadan acilden içeri sıraya girmemizi söyledi! Sonunda PCR testini yaptırdık ve eve geldik.

Burada neden bunları yazdım: ne birimlerin birbirinden haberi var, ne dikkat var ne takip var nede özen var... Temaslı biri temassız biri ile ayni ortamda bekliyor ve test yaptırıyor. Kimsenin sorduğu falan yok! Ha birde Girne Akçiçek Hastanesi’nin girişinde dezenfektanların içi boş! Yani dezenfekte olacağınız bir şey yok! Lütfen ama lütfen gerekmedikçe evden çıkmayın çünkü böyle bir sistemde korunmanın başka yolu yok.”



