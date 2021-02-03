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Hastalık değil ama devletiniz sizi öldürebilir

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PCR testi pozitif çıkan Fırat Aksulu adlı genç, Pandemi Merkezi'nde yaşadığı sorunları işaret ederek, "Sizi koronavirüs değil ama devletiniz öldürebilir" sözleriyle isyan etti

Hastalık değil ama devletiniz sizi öldürebilir
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Aksulu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Siz hastalıktan ölmezseniz, devletiniz koskoca pandemi merkezinde 3 personel ve 2 araçla hastanede sizi açlığa, ilgisizliğe ve soğuğa mahkum ediyor.
Muhatap mı arıyorsunuz? İmkansız! Birini mi buldunuz? Sorumu soracaksınız? Ukala ukala cevaplar alırsınız. 15 dakikalık röntgen filmi için geldiğiniz hastanede tam 5 buçuk saat bekletilirsiniz.
Yaşı küçük çocuklar günahsız soğuğun içinde bekliyorlar! Velevki bu aşamayı geçtiniz, artık otellerinize gitmek için bekleme süreniz başlıyor. Tam bir survivor!
Mesela bana ayaktan tanıda yatış dediler, otelden eşyalarımı aldım, geldim. 1 buçuk saattir danışmanın önünde bekliyorum ne gelen var ne giden!
Sağlık Bakanlığının acilen buraya el atması gerekiyor.
Ve daha yazamayacağım binlerce sebep... Sizi Koronavirüs değil ama devletiniz öldürebilir..."
 
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