Hayata tutunamadı

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Geçitkale sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale’nin sevilen ailelerinden Ziba ailesinin sevilen siması Hüseyin Ziba uzun bir süreden beridir yaşadığı rahatsızlığa yenik düşerek bugün hayatını kaybetti.
Ziba’nın cenazesi yarın Geçitkale Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Geçitkale Kabristanlığı’na defnedilecek.
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