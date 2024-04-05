Kim doğru söylüyor?

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, “Yeterli stokumuz var. Hayvancılar istediği kadar arpa alabiliyor” derken, Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları ise hayvancıların istediği kadar arpa alamadığını, bayramda arpa krizi yaşanabileceğini ifade etti

Geçtiğimiz hafta ülkede bir arpa krizi yaşanabileceğini gündeme gelmişti.

Söz konusu haber üzerine Toprak Ürünleri Kurumu bir açıklama yapmış ve stoklarında 4 bin 700 ton arpa olduğunu duyurmuştu.

Ülke genelindeki TÜK ambarlarından ortalama günde 600-650 ton arpa satışı yapılıyor.

Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, ambarlarda bin 300 ton stok kaldığını söyledi. Gürsel Uzun, hayvancıların 9 günlük bayram tatili nedeniyle daha fazla arpa aldıklarını ifade ederken “Yeterli stokumuz var. Hayvancılar istediği kadar arpa alabiliyor” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları ise hayvancıların istediği kadar arpa alamadığını, bayramda arpa krizi yaşanabileceğini ifade ediyor.

Naimoğluları, TÜK ambarlarında ciddi bir yoğunluk olduğunu, önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günleri de ambarların açılması gerektiğinin altını çiziyor.

UZUN: STOKLARIMIZ YETERLİDİR…

Toprak Ürünleri Yönetim Kurumu Başkanı Gürsel Uzun, arpa stoklarında bir sıkıntı olmadığını, hayvancıların arpa gecikirse diye stok yaptığını söyledi.

Ülke hayvancısına yetecek kadar arpa stokunun mevcut olduğun altını çizen Gürsel “Şuan bin 300 ton stokumuz var. Yeni arpa 15 Nisan’da ülkeye gelecek. Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt bölgelerinde hibe arpa dağıtımı yapılmasından ötürü bir yoğunluk söz konusu. ‘Arpa bitiyor’ yönünde çıkan haber sonrası hayvancılar stok yapmaya başladı. Devlet arpayı sübvanse ediyor. Mısır, küspe gibi yan ürünlerin fiyatı artıyor ancak arpa aynı fiyat. Bu nedenle hayvancı daha çok arpa alıyor. Bayramdan önce Türkiye’den 6 bin 100 ton hibe arpa gelmesini bekliyoruz. İsteyen hayvancı istediği kadar arpa alabilir.

NAİMOĞLULARI: 20 TON ARPA İSTEYENE 10 TON ARPA VERİLİYOR…

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, 9 günlük bayram tatiline girileceğine dikkat çekerek “Ambarlarda ciddi yığılma var. TÜK’ün elindeki arpa çok fazla değil. 20 ton arpa isteyene 10 ton arpa veriliyor. İhtiyacın yarısı karşılanıyor” dedi.

Hayvancının arpasız kalamaması gerektiğini kaydeden Naimoğluları, gerekmesi halinde pazartesi ve salı günleri de TÜK ambarlarının açık olması gerektiğini söyledi.

Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt bölgelerinde hibe arpa verilmesinden ötürü yığılmalar olduğuna dikkat çeken Naimoğluları, “Tarım Bakanlığı ile temastayız” ifadelerini kullandı.

