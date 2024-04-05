Kuzu eti ucuzladı, raflar boş kaldı

Et varken zam çoktu, şimdi indirim geldi et yok! Kuzu eti fiyatları 550 TL'ye düşmesine rağmen raflar boş kaldı

Hükümetin önceki akşam kuzu etinde belirlediği tavan fiyat 550 TL olmasının ardından dolaplar boşaldı.

İşletmeler, kuzu etinin dün gelmediğini bildirdi. Vatandaşlar, et satış noktalarında kuzu etinin bulunmamasından şikayet etti.

Öte yandan bazı kasapların 550 TL’ye kuzu satmak istemediğinden dolayı ön buzluğa et çıkarmadığı iddia edildi.

