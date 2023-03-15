Kıbtek planlı elektirik kesintisi

PLANLI KESİNTİ (LEFKE İLÇESİ)

15 Mart 2023 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Lefke İstiklal İlkokulu ve civarı, Lefke Kaymakamlık Binası ve Polis civarı, LAÜ Mühendislik Fakültesi ve civarı ile Lefke Sosyal Konutlar ve civarına elektrik verilemeyecektir.