NKL çadırda, Cumhuriyet Lisesi online eğitimde

Namık Kemal Lisesi’nde çadır sınıflarda dönüşümlü eğitim sürerken Cumhuriyet Lisesi’nde ise online eğitime geçildi

Namık Kemal Lisesi, çadır sınıflarda dönüşümlü eğitime devam ederken, çadırları sular altında kalan Cumhuriyet Lisesi’nde ise online eğitime geçildi.

Önceki dönüşümlü eğitim alan Karakol İlkokulu’nda da dün tüm sınıfların eğitim alacağı şekilde çadır sınıflara geçti.

Ailelerin çaresiz kalarak ‘kötünün iyisi’ düşüncesiyle çadır sınıflara razı olduğunu ifade eden KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, “Yıllarca söyledik ama bu kez 55 yılda geldiğimiz nokta artık görünür oldu. Bu durum, 40 yıllık dönemde % 80 iktidar olanların ürünüdür. Bu durumla esas yüzleşmesi gereken de bunu dile getiren de 40 yılın 32 yılında iktidarda olan bir bakanlık. Çok acı” dedi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu eleştirerek, “Kıbrıslı Türk gençlere bu çağda çadırda eğitimi reva görmeniz, bir yüzleşme değil, bir utançtır” dedi.

Maviş konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Bütçe yok, kaynak yok, para yok yalanı arkasına saklanmayınız çünkü bu yalana inanan kalmadı” diyerek, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nu halktan özür dilemeye çağırdı.

Maviş Kıbrıslı Türk gençlere bu çağda çadırda eğitim reva görülmesinin, bir yüzleşme değil, “utanç” olduğunu ifade etti.

Maviş şöyle devam etti:

“Liyakatsiz işe alımlarınızdan, ne işe yaradığı belirsiz ve partizanca atamalar yaptığınız yurt dışı temsilciklere devlet bütçesinden milyonlarca TL’den, teşvik adı altında halkın parasını peşkeş çekmekten, temsil ve ağırlama giderlerinizden, izaz ikramlarınızdan, ihale ve imtiyaz dağıtmaktan, yarattığınız saadet zincirinden vazgeçtiğiniz gün; vergi toplamamak, borç silmek, borç ertelemek imtiyazını sağlamadığınız gün; servet vergisi talep ettiğiniz gün doğru yolu bulacak ve adaletle yüzleşeceksiniz! Bütçe yok, kaynak yok, para yok yalanı arkasına saklanmayınız çünkü bu yalana inanan kalmadı. Var olan kaynakları lüksünüz için kullandığınız gerçeği ile yüzleşiniz. Yarattığınız bu eserle gurur duymak yerine, halktan özür dileyiniz!”

