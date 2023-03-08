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Kıbtek Planlı Elektirik Kesinti

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Kıbtek Planlı Elektirik Kesinti
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PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)
8 Mart 2023 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje ve bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 10:00 saatleri arasında; Alaniçi köyü, Dörtyol Köyü, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan ve İnönü Köyü bölgelerine elektrik verilemeyecektir.
Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.
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