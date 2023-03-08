Kıbtek Planlı Elektirik Kesinti

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

8 Mart 2023 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje ve bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 10:00 saatleri arasında; Alaniçi köyü, Dörtyol Köyü, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan ve İnönü Köyü bölgelerine elektrik verilemeyecektir.