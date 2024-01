''Kıbrıslı Türklerle Gurur Duyuyoruz''

Dr. Suat Günsel Camii, YDÜ kampüsünde gerçekleştirilen görkemli bir tören ile açıldı. Açılışına katılan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türkleri ile gurur duyduklarını vurguladı

62 kubbe ve 6 minaresi ile Kıbrıs’ın en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii, Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve KKTC’den Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel başta olmak üzere geniş bir protokolün katılımı ile açıldı.Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde halkın yoğun ilgi gösterdiği açılışa Azerbaycan, Tataristan, Kazakistan, İran, Somali ve Gambiya’dan da temsilciler yer aldı.Üç ayların başlangıcı, Regaip Kandili’nde kapılarını ibadete açan Dr. Suat Günsel Camii, Türkiye ve KKTC devlet protokolünü Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde buluşturdu.Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yusuf Ayhan’ın, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan törende açılış konuşmalarının ardından Dr. Suat Günsel Camii’nin açılış duası Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yapıldı. Açılış duası ve kurdela kesiminin ardından camide protokol üyeleri ile birlikte incelemelerde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’e, adını taşıyan camide, özel baskı bir Kuran-ı Kerim hediye etti. Dr. Suat Günsel Camisinde kılınan ilk namaz ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal kıldırdı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Suat Günsel Camii’nin, KKTC için bir camiden çok daha fazlası olduğunun belirterek, “Dr. Suat Günsel Camii, bizim mücadelemizin ve mücahitlerimizin devletimizi kurma sürecindeki önemli rolünü simgeliyor. Dinimize olan bağlılığımız, vatan sevgisiyle birleşerek bu toprakları kazanmamızı sağladı” ifadelerini kullandı. Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin birçok başarıya imza attığını ve KKTC’nin tanınmasına büyük katkı sağladığını vurgulayarak, “Bu başarılarla, KKTC’yi dünya genelinde tanıtarak; elde ettiğimiz zaferleri, yüreğimizdeki vatan sevgisiyle taçlandırıyoruz” dedi.Dr. Suat Günsel Camii’nin temellerinin 10 yıl önce atıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Dr. Suat Günsel Camii, Kıbrıs Türk halkının; imanı, inancı ve yüreğindeki sevgisiyle tüm dünyaya eşitlik temelinde varlığını sürdürme kararlılığını bir kez daha kanıtlıyor” dedi.Tatar, “Başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel olmak üzere, tüm Yakın Doğu Ailesine, böylesine güzel bir eseri bizlere kazandırdıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Camimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına bir mühür daha atıyoruz. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda ise dünyaya ise güçlü bir mesaj veriyoruz” ifadelerini kullandı.CEVDET YILMAZTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Dr. Suat Günsel Camii Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, caminin Kıbrıs Türkü’nün özgüvenini ortaya koyduğunu söyleyerek, Kıbrıs Türkleri ile gurur duyduklarını vurguladı.Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, muhabbetlerini ve camiye ilişkin tebrik ve teşekkürlerini ileten Yılmaz, başta Dr. Suat Günsel olmak üzere caminin yapımında emeği geçen herkesi tebrik etti.Yılmaz “Burada iki devlet var. İki egemen, bağımsız devlet var ve bundan sonra konuşulacak herşey, bu iki devlet arasında konuşulmak ve üzerinde müzakere edilmek durumunda. Çözüm aranıyorsa çözüm budur. Realiteye bakıp hareket edilecekse realite budur. Yıllarca denenip sonuç alınmamış yöntemleri tekrar tekrar deneyip enerji kaybetmenin bir anlamı yoktur” dedi.“Kıbrıs Türk’ü istediği gibi birçok şey yapabilir ve başarabilir” ifadelerini kullanan Cevdet Yılmaz, “KKTC’nin en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii’nin her bir taşı, Kıbrıs Türk’ünün kendi ellerinden meydana geldi. Bu sebeple bu eser önemli bir yere sahip. Bunu başaran bir milleti hiç kimse yenemez. Bu millet hiçbir zaman tarih sahnesinden silinemez. Gelecek nesiller de bu eserleri görerek, tarihlerine bağlı bir şekilde geleceğe ilerleyeceklerdir” dedi.Kıbrıs Türkü ile bağlarını “453 yıldır Kıbrıs Türküyle biz, Selimiye’den Hz. Mikdat Camii’ne okunan ezanlarla, Toroslar’dan Geçitköy’ü sulayan sularla bağlıyız. Mehmetçik ve Mücahitlerimizin omuz omuza verdikleri mücadelede sembolleşen milli davamızla sarılmışız. Tasada sevinçte bir oluşumuz, kalkınma yolculuğunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında duruşumuz işte böyle köklü bağlara dayanıyor” sözleri ile anlatan Yılmaz, Kıbrıs Türkü’nün tüm değerlerini, kültürel zenginliğini ve ortak tarihi mirası gelecek nesillere aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bu vesileyle sadece adada değil dünyanın dört bir yanında yaşayan girişimci Kıbrıs Türklerini sosyal sorumluluk çabalarıyla daha fazla katkı vermeye davet ediyorum. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz” dedi.ÜSTELBaşbakan Ünal Üstel de, KKTC’nin en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii’sinin; tüm İslam aleminde hayırlara vesile olmasını ve İslam aleminin birliğine katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.Dr. Suat Günsel Camii’nin 2013 yılında temellerinin atıldığını ve büyük bir özveri ile inşa edildiğini belirten Başbakan Ünal Üstel, “Dr. Suat Günsel Camisinin her bir taşı, Kıbrıs Türk halkının ellerinden çıktı. Bu özel yapı, Yakın Doğu Ailesi’nin ve Kıbrıs Türk halkının birlikte ortaya koyduğu bir büyük başarıdır. Dr. Suat Günsel Camisi, Türkiye’deki altı minareli camiler arasında yer alacak ve Kıbrıs Türk'ünün aslında neler başarabildiğinin bir başka kanıtı daha olacaktır” dedi.Başbakan Ünal Üstel, “Böylesine özel bir günde, bu eşsiz eseri bizlere kazandıran Yakın Doğu Ailesi’ne ve özellikle Dr. Suat Günsel’e yürekten teşekkür ediyorum. Yakın Doğu Ailesi, üniversitesi, sağlık alanındaki büyük adımları ve GÜNSEL elektrikli araçları ile önemli projelere imza atıyor. Tüm bu başarıları için kendilerini bir kez daha kutluyor ve Dr. Suat Günsel Camii’nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.GÜNSELYakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de Dr. Suat Günsel Camii’nin açılış konuşmasında, “Tarihe, Kıbrıs Türkünün bu topraklarda bıraktığı en özel izlerden biri olarak geçecek” dedi.“62 kubbesi ve 6 minaresi ile Osmanlı mimarisinin modern bir yorumu olan bu abidevi eser; adada yüz yıllardır varlığını koruyan ve korumaya devam edecek Kıbrıs Türkünün yetenekleri, ustalığı ve emeği ile tamamlandı” ifadelerini kullanan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Anadolu’ya kopmaz bağlarla bağlı olan Kıbrıs Türk’ünün; ana vatanına adanmışlığının da bir simgesi olan bu caminin; ülkemize ve halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.“Dr. Suat Günsel Camii, sadece bugün için inşa edilmedi! Taşıdığı manevi anlamla birlikte, aynı zamanda Kıbrıs Türkünün geleceğe bırakacağı bir anıt, bir simge olarak inşa edildi. İşte bu yüzden; mimari tasarımı, mühendisliği ve inşa sürecinin tamamı bu ülkenin imkanları ile tamamlandı. Vitrayları, avizeleri, alemleri, kubbe ve iç mekan süslemeleri, ahşap ve taş işçilikleri bütünüyle; Kıbrıs Türkü’nün yeteneği ve emeği ile tasarlandı, üretildi ve uygulandı” ifadelerini kullanan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, sözlerini “Üstelik, pek çoğu Kıbrıs’ta ilk kez Dr. Suat Günsel Camii’nde tecrübe edildi ve insanımıza kendi yeteneklerini ispatlama olanağı sağladı. Dr. Suat Günsel Camii, bu ülkeye vitray sanatçıları, taş ve ahşap işleme ustalığı, alüminyum döküm yeteneği ve pek çok vasıf kazandırdı” dedi.“Açıklıkla ifade etmek isterim: Dr. Suat Günsel Camii’nden GÜNSEL’e kadar, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde dünyaya gelen her eser; Ana vatanımız Türkiyemizin aldığı mesafeye ayak uydurabilme ve ana vatanımıza yakışma çabamızın bir sonucudur. Bu çabamızın ülkemizi ve devletimizi geleceğe taşırken; ana vatanımıza da güç katacağına inancım sonsuzdur” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, konuşmasını “Adanmışlığı ve inancı ile Kıbrıs Türkü’ne bu eseri kazandıran Dr. Suat Günsel’e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bütün mimari süreçleri üstlenen Prof. Dr. Türköz Kolozali’ye ve inşa sürecini yürüten Ömer Başaranlar ve ekine; iz bırakan bütün sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” sözleriyle noktaladı.