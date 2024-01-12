Dr. Suat Günsel Camii’nin özellikleri

62 kubbe ve 6 minaresi bulunan Dr. Suat Günsel Camisinde, ana kubbe 36,8 metre yüksekliğe ve 23,8 metre çapa sahip. Ana kubbe, daha küçük çaplarda 61 adet kubbe ile çevreleniyor. Cami kısmında 27 adet kubbe ile 9 adet yarı kubbe; revak bölümünde ise 26 adet kubbe bulunuyor.Altı minaresi bulunan caminin dört minaresinin her biri 76,2 metre yüksekliğinde ve üç şerefeli. Her biri 56,45 metre yüksekliğinde olan diğer iki minare ise iki şerefeli.Altın renkli paslanmaz çelik krom kaplamaya sahip olan kubbe ve minarelerde kullanılan malzemeler, yapılan anketle Kıbrıs Türk Halkı tarafından belirlendi.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından kendi atölyelerinde tasarlanarak hazırlanan vitraylar caminin 104 penceresini süslüyor.Camide, kubbe ve minare alemleri tamamen alüminyum döküm ve en büyüğü 7 metre uzunluğa sahip. Tüm dökümler yine Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki atölyelerde yapıldı.Camide, 47 adet avizeye bulunuyor. Ana kubbedeki en büyük avize yaklaşık 8 metre çapa sahip. Avizelerin tamamı, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından tasarlanarak kendi atölyelerinde üretildi.Kubbe ve İç Mekan SüslemeleriCaminin kubbe içi ve iç mekan süslemelerinin tamamı, yaklaşık bir yıllık el işçiliği ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından yağlı boya tekniği ile tamamlandı.Caminin, detaylı işlemeleri ile dikkat çeken kapı, minber ve diğer mobilyaları Yakın Doğu Oluşumu bünyesindeki İkas Mobilya tarafından tasarlanarak üretildi. Gerçekleştirilen anket sonucunda halk tarafından, caminin dış alanlarında, Kıbrıs’a özgü beyaz taş kullanılması kararlaştırıldı. Taş işçiliği de yine Kıbrıs Türkü zanaatkarlarca gerçekleştirildi.