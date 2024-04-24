Kıbrıs Vakıflar İdaresi, yaşlılarımız için yeni işbirliklerine imza attı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, İbni Sina Enstitüsü (ISE) ve Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın’ı makamında ağırladı.

Ülkemizde gerçekleştirilecek “Yaşlı Dostu Kuzey Kıbrıs Programı” hazırlıkları kapsamında adaya gelen Aydın, çalışmalar hakkında Genel Müdür Prof. Dr. Mustafa Tümer ile istişarede bulundu.

Yaşlı Dostu Kuzey Kıbrıs Programı, Kuzey Kıbrıs genelindeki şehirleri, ilçeleri, kasabaları ve köyleri, yaşlı yetişkinlerin sağlığını ve refahını etkileyen çevresel, ekonomik ve sosyal faktörlere daha fazla dikkat ederek nüfusumuzun hızla yaşlanmasına hazırlanmak için devlet politikası oluşturulmasını öngörmektedir.

Görüşmenin devamında konuşan Tümer, 15 – 21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Sağlıklı Yaşlanma ve Nesiller Arası Dayanışma Haftası” programının düzenlenmesine, yaşlanan toplumumuzun aktif ve sağlıklı yaşlanması ve kaliteli bakım hizmetleri geliştirilmesi için "Toplum Temelli Bakım Hizmetleri Master Planı" hazırlıkları için Yaşlı Bakım Çalıştayı yapılmasına karar verildi.

Ayrıca görüşmede, Dünya Yaşlanma Konseyi'nin gözlemci olarak davet edildiği "Birleşmiş Milletler 2. Dünya Yaşlanma Kurultayı 2002 Madrid Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı" ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (2030) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sağlıklı ve Yaşlı Dostu Şehirler ile Sağlıklı Yaşlanma On Yılı (2021-2030) programlarının yerel uygulamaları kapsamında Vakıf medeniyeti ve sağlık konularında yapılabilecek işbirlikleri de ele alındı.

Tümer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dr. Kemal Aydın'a Kuzey Kıbrıs için yaptığı değerli çalışmalar ve aktardığı tecrübeler için teşekkürlerini sundu.