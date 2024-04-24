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El Ele Hizmet Kulübü Cengiz Topel Hastanesi’ne yardım etti

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El Ele Hizmet Kulübü Cengiz Topel Hastanesi’ne yardım etti
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Kısa bir süre önce kurulan ve faaliyetlerine başlayan Ele Ele Hizmet Kulübü Derneği, Cengiz Topel Hastanesi'nde  bir özel odanın donatımını gerçekleştirdi.
Hastaneden yapılan açıklamada, dernek tarafından Özel Odanın boya badana işlerinin yanı sıra, klima, buzdolabı ve televizyon bağışı gerçekleştirdiği bildirildi. 
Dernek Dönem Başkanı Servet Akacan ve Yönetim Kurulu üyeleri, sağlık ve eğitim konularının öncelik olduğunu kaydederek, bu tarz katkıların devam edeceğini söyledi.
Hastane Başhekimi Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu da bağıştan dolayı Dernek yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, memnuniyetini dile getirdi.
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