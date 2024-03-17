"Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" yarın akşam BRT'de

Kıbrıs Türkü' nün bağımsızlık mücadelesini konu alan ve bu uğurda canlarını vermiş aziz şehitlerimizin hatıralarını yad ederek yaşadıkları acıları, kahramanlık hikayelerini halkımızla paylaşmak için hazırlanan " Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programının ikinci bölümü 18 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'da BRT1’de yayınlanacak.
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